https://ria.ru/20230605/ochistka-1876200472.html
В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко
В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко - РИА Новости, 05.06.2023
В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко
Реку Кальмиус в ДНР очистят до конца года в целях повышения водности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:25
2023-06-05T12:25
2023-06-05T12:25
общество
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
виктория абрамченко
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798910629_0:72:1025:649_1920x0_80_0_0_e92738cb744e4f6c70a3d406d6afd60c.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Реку Кальмиус в ДНР очистят до конца года в целях повышения водности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник. "Для выявления наиболее острых водохозяйственных проблем также проводим инвентаризацию и уже в текущем году в рамках повышения водности выполним расчистку реки Кальмиус, протекающей по территории Донецкой Народной Республики", - сказала Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вице-премьер также сообщила, что единый федеральный проект по оздоровлению водных объектов, реализация которого начнется с 2025 года, будет включать водные объекты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20230504/reki-1869543424.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798910629_0:68:1025:838_1920x0_80_0_0_440639f01eee776e6c9d4baa20713951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, виктория абрамченко, михаил мишустин
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин
В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко
Вице-премьер Абрамченко: в ДНР очистят реку Кальмиус для повышения водности