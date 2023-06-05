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В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко - РИА Новости, 05.06.2023
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12:25 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/ochistka-1876200472.html
В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко
В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко - РИА Новости, 05.06.2023
В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко
Реку Кальмиус в ДНР очистят до конца года в целях повышения водности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:25
2023-06-05T12:25
общество
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
виктория абрамченко
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Реку Кальмиус в ДНР очистят до конца года в целях повышения водности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник. "Для выявления наиболее острых водохозяйственных проблем также проводим инвентаризацию и уже в текущем году в рамках повышения водности выполним расчистку реки Кальмиус, протекающей по территории Донецкой Народной Республики", - сказала Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вице-премьер также сообщила, что единый федеральный проект по оздоровлению водных объектов, реализация которого начнется с 2025 года, будет включать водные объекты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20230504/reki-1869543424.html
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общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, виктория абрамченко, михаил мишустин
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Виктория Абрамченко, Михаил Мишустин
В ДНР очистят реку Кальмиус, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: в ДНР очистят реку Кальмиус для повышения водности

© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"Вице-премьер Виктория Абрамченко
Вице-премьер Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской Премии Росприроднадзора "Экология-дело каждого"
Вице-премьер Виктория Абрамченко . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Реку Кальмиус в ДНР очистят до конца года в целях повышения водности, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в понедельник.
"Для выявления наиболее острых водохозяйственных проблем также проводим инвентаризацию и уже в текущем году в рамках повышения водности выполним расчистку реки Кальмиус, протекающей по территории Донецкой Народной Республики", - сказала Абрамченко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Вице-премьер также сообщила, что единый федеральный проект по оздоровлению водных объектов, реализация которого начнется с 2025 года, будет включать водные объекты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Река Северский Донец в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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4 мая, 03:39
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВиктория АбрамченкоМихаил Мишустин
 
 
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