https://ria.ru/20230605/obval-1876145481.html
Количество жертв горного обвала на юго-западе КНР возросло до 19 человек
Количество жертв горного обвала на юго-западе КНР возросло до 19 человек - РИА Новости, 05.06.2023
Количество жертв горного обвала на юго-западе КНР возросло до 19 человек
В результате горного обвала в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли 19 человек, сообщили в понедельник власти городского округа Лэшань. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T05:45
2023-06-05T05:45
2023-06-05T05:45
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ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. В результате горного обвала в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли 19 человек, сообщили в понедельник власти городского округа Лэшань. Обвал произошел в воскресенье на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ городского округа Лэшань около 06.00 по местному времени (01.00 мск). После инцидента на место оперативно прибыли спасатели и спецтехника. "По состоянию на 20.00 (15.00 мск) 4 числа поисково-спасательные работы завершены, в результате горного обвала 19 человек погибли и 5 получили легкие ранения", - говорится в заявлении. Ранее власти сообщали о 14 погибших. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20230227/turtsiya-1854608066.html
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сычуань, китай, в мире
Количество жертв горного обвала на юго-западе КНР возросло до 19 человек
Власти округа Лэшань в КНР сообщили, что число погибших при горном обвале возросло до 19
ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. В результате горного обвала в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли 19 человек, сообщили в понедельник власти городского округа Лэшань.
Обвал произошел в воскресенье на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ городского округа Лэшань около 06.00 по местному времени (01.00 мск). После инцидента на место оперативно прибыли спасатели и спецтехника.
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"По состоянию на 20.00 (15.00 мск) 4 числа поисково-спасательные работы завершены, в результате горного обвала 19 человек погибли и 5 получили легкие ранения", - говорится в заявлении.
Ранее власти сообщали о 14 погибших.
В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.
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