https://ria.ru/20230605/obval-1876145481.html

Количество жертв горного обвала на юго-западе КНР возросло до 19 человек

Количество жертв горного обвала на юго-западе КНР возросло до 19 человек - РИА Новости, 05.06.2023

Количество жертв горного обвала на юго-западе КНР возросло до 19 человек

В результате горного обвала в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли 19 человек, сообщили в понедельник власти городского округа Лэшань. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T05:45

2023-06-05T05:45

2023-06-05T05:45

сычуань

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ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. В результате горного обвала в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли 19 человек, сообщили в понедельник власти городского округа Лэшань. Обвал произошел в воскресенье на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ городского округа Лэшань около 06.00 по местному времени (01.00 мск). После инцидента на место оперативно прибыли спасатели и спецтехника. "По состоянию на 20.00 (15.00 мск) 4 числа поисково-спасательные работы завершены, в результате горного обвала 19 человек погибли и 5 получили легкие ранения", - говорится в заявлении. Ранее власти сообщали о 14 погибших. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20230227/turtsiya-1854608066.html

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сычуань, китай, в мире