https://ria.ru/20230605/obstrely-1876184560.html

В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир

В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир - РИА Новости, 05.06.2023

В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир

За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины в населенных пунктах Белгородской области повреждено или уничтожено свыше 1,1 тысячи квартир, как... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:32

2023-06-05T11:32

2023-06-05T11:32

происшествия

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины в населенных пунктах Белгородской области повреждено или уничтожено свыше 1,1 тысячи квартир, как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. "Только за неделю было повреждено или уничтожено полностью 1150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частных жилых домов было в той или иной степени повреждено. С учетом ранее поврежденных домовладений у нас такая сумма: 2464 жилых помещений всего, из них 1521 квартира и 943 частных дома", - доложил Жданов на оперативном совещании. Уже понятно, что как минимум один многоквартирный дом в Шебекино не подлежит восстановлению, это двухэтажный жилой дом по улице Московская, 9. Еще в пяти многоквартирных домах, предварительно, повреждены несущие конструкции. "Очевидно: объем работ очень большой. Фактически за неделю у нас (повреждения) как за полгода в прошлом году", - резюмировал губернатор Вячеслав Гладков. Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.

https://ria.ru/20230605/obstrel-1876149892.html

https://ria.ru/20230604/belgorod-1876034598.html

белгородская область

шебекино

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков