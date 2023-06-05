Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/obstrely-1876184560.html
В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир
В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир - РИА Новости, 05.06.2023
В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир
За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины в населенных пунктах Белгородской области повреждено или уничтожено свыше 1,1 тысячи квартир, как... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:32
2023-06-05T11:32
происшествия
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848395823_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_8d555d872dc745039f9de8fb713e7391.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины в населенных пунктах Белгородской области повреждено или уничтожено свыше 1,1 тысячи квартир, как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. "Только за неделю было повреждено или уничтожено полностью 1150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частных жилых домов было в той или иной степени повреждено. С учетом ранее поврежденных домовладений у нас такая сумма: 2464 жилых помещений всего, из них 1521 квартира и 943 частных дома", - доложил Жданов на оперативном совещании. Уже понятно, что как минимум один многоквартирный дом в Шебекино не подлежит восстановлению, это двухэтажный жилой дом по улице Московская, 9. Еще в пяти многоквартирных домах, предварительно, повреждены несущие конструкции. "Очевидно: объем работ очень большой. Фактически за неделю у нас (повреждения) как за полгода в прошлом году", - резюмировал губернатор Вячеслав Гладков. Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876149892.html
https://ria.ru/20230604/belgorod-1876034598.html
белгородская область
шебекино
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848395823_61:0:930:652_1920x0_80_0_0_f4e627bd6093197a1eeb06cc72df7067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области за неделю обстрелами повреждено 1150 квартир

В Белгородской области за неделю обстрелами со стороны ВСУ повреждено 1150 квартир

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела села Безлюдовка Белгородской области
Последствия обстрела села Безлюдовка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела села Безлюдовка Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины в населенных пунктах Белгородской области повреждено или уничтожено свыше 1,1 тысячи квартир, как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.
"Только за неделю было повреждено или уничтожено полностью 1150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частных жилых домов было в той или иной степени повреждено. С учетом ранее поврежденных домовладений у нас такая сумма: 2464 жилых помещений всего, из них 1521 квартира и 943 частных дома", - доложил Жданов на оперативном совещании.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
Вчера, 07:43
Уже понятно, что как минимум один многоквартирный дом в Шебекино не подлежит восстановлению, это двухэтажный жилой дом по улице Московская, 9. Еще в пяти многоквартирных домах, предварительно, повреждены несущие конструкции.
«
"Очевидно: объем работ очень большой. Фактически за неделю у нас (повреждения) как за полгода в прошлом году", - резюмировал губернатор Вячеслав Гладков.
Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
ВСУ ночью обстреляли два района Белгородской области
4 июня, 08:34
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала