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ВСУ выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом
ВСУ выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом
Украинские войска выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:17
2023-06-05T10:17
2023-06-05T12:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании."По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было <…> более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", — уточнил он.Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.Накануне в сторону Новой Таволжанки пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html
https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом
Глава Шебекинского округа Жданов: ВСУ выпустили по Новой Таволжанке более 70 ракет