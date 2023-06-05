https://ria.ru/20230605/obstrely-1876169513.html

ВСУ выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом

ВСУ выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом - РИА Новости, 05.06.2023

ВСУ выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом

Украинские войска выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:17

2023-06-05T10:17

2023-06-05T12:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили более 70 ракет из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке в Белгородской области, сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на оперативном совещании."По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было <…> более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", — уточнил он.Приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг. Люди массово покидают город Шебекино и окрестности. Их размещают в ПВР в Белгороде.Накануне в сторону Новой Таволжанки пытались проникнуть украинские диверсанты. Российские военные нанесли по ним артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022-го действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.Город Шебекино расположен примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. Погибли четыре человека, еще несколько получили ранения.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875936908.html

https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины