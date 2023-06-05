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Украинские войска выпустили 33 снаряда по территории ДНР - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:41 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/obstrely-1876153852.html
Украинские войска выпустили 33 снаряда по территории ДНР
Украинские войска выпустили 33 снаряда по территории ДНР - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска выпустили 33 снаряда по территории ДНР
Украинские войска с 3.30 по 8.20 выпустили 33 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:41
2023-06-05T08:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска с 3.30 по 8.20 выпустили 33 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 3.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Обстрелам подвергся и Куйбышевский район Донецка, по которому в 8.00 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Также украинские войска дважды обстреляли Горловку: в 7.50 было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.05 было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка подверглась обстрелам в 8.00, когда по ней выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, затем в 8.20 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html
донецк
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецк, горловка, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 33 снаряда по территории ДНР

Украинские войска выпустили 33 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска с 3.30 по 8.20 выпустили 33 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 3.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Обстрелам подвергся и Куйбышевский район Донецка, по которому в 8.00 выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Также украинские войска дважды обстреляли Горловку: в 7.50 было выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.05 было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров.
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Макеевка подверглась обстрелам в 8.00, когда по ней выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, затем в 8.20 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкГорловкаМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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