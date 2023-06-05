Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Макеевки погиб мужчина - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332892.html
При обстреле Макеевки погиб мужчина
При обстреле Макеевки погиб мужчина - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле Макеевки погиб мужчина
Два мирных жителя погибли в результате обстрелов населенного пункта Макеевка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:03
2023-06-05T23:03
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795650340_135:369:1024:869_1920x0_80_0_0_0eddc699aad74c7799b1df8a0a858735.jpg
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов населенного пункта Макеевка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Руставели, 52 погиб мужчина 1961 года рождения, по улице Руставели, 47 ранена женщина 1983 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876294743.html
макеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795650340_293:348:988:869_1920x0_80_0_0_1d6aa387ee2431e2f229e7a34a8bce15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Макеевки погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Макеевки погиб мужчина и пострадала женщина

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов населенного пункта Макеевка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Руставели, 52 погиб мужчина 1961 года рождения, по улице Руставели, 47 ранена женщина 1983 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Киев заявил о переходе ВСУ к наступлению на некоторых направлениях
Вчера, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала