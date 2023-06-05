https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332892.html
При обстреле Макеевки погиб мужчина
При обстреле Макеевки погиб мужчина - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле Макеевки погиб мужчина
Два мирных жителя погибли в результате обстрелов населенного пункта Макеевка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:03
2023-06-05T23:03
2023-06-05T23:03
специальная военная операция на украине
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макеевка
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов населенного пункта Макеевка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Руставели, 52 погиб мужчина 1961 года рождения, по улице Руставели, 47 ранена женщина 1983 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876294743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Макеевки погиб мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Макеевки погиб мужчина и пострадала женщина