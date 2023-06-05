https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332126.html
При обстреле в Донецке повреждены здания колледжа, универмага и НИИ
При обстреле в Донецке повреждены здания колледжа, универмага и НИИ - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле в Донецке повреждены здания колледжа, универмага и НИИ
Колледж, НИИ и центральный универмаг повреждены из-за обстрела центра Донецка украинскими войсками, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:57
2023-06-05T22:57
2023-06-05T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
артем
коммерческая недвижимость
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Колледж, НИИ и центральный универмаг повреждены из-за обстрела центра Донецка украинскими войсками, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район): Донецкий транспортно-экономический колледж по улице Артема; Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов по проспекту Лагутенко; Донецкий центральный универмаг по улице Артема; магазин "Фабрика" по улице Артема; торговые павильоны по проспекту Труда", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876294743.html
донецк
артем
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Артем, Коммерческая недвижимость, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле в Донецке повреждены здания колледжа, универмага и НИИ
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ в Донецке повреждены здания колледжа и НИИ