https://ria.ru/20230605/obstrel-1876293159.html
При обстреле Михайловки в Запорожской области погиб мирный житель
При обстреле Михайловки в Запорожской области погиб мирный житель - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле Михайловки в Запорожской области погиб мирный житель
В результате обстрела украинскими боевиками населенного пункта Михайловка в Запорожской области один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщают... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:33
2023-06-05T18:33
2023-06-05T18:33
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запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 июн - РИА Новости. В результате обстрела украинскими боевиками населенного пункта Михайловка в Запорожской области один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщают оперативные службы региона. "По уточненной информации, в результате обстрела Михайловки боевиками ВСУ один человек погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении. По данным оперативных служб, боевики ВСУ совершили ракетный удар по центру населенного пункта. "Разрыв снаряда произошел над зданием насосной станции. Пострадало здание дома культуры, школы №3, осколками посечены здания ВГА и насосной станции", - уточнили в экстренных службах.
https://ria.ru/20230403/donetsk-1862040893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
При обстреле Михайловки в Запорожской области погиб мирный житель
При обстреле Михайловки в Запорожской области один человек погиб, двое получили ранения