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При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ разрушен жилой дом - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 05.06.2023 (обновлено: 13:59 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876228692.html
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ разрушен жилой дом
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ разрушен жилой дом - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ разрушен жилой дом
Жилой многоквартирный дом разрушен в результате недавнего обстрела города Кременная в Луганской народной республике, сообщил РИА Новости местный житель. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:58
2023-06-05T13:59
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Жилой многоквартирный дом разрушен в результате недавнего обстрела города Кременная в Луганской народной республике, сообщил РИА Новости местный житель. "Многоэтажка жилая разрушена у нас после обстрела. По погибшим пока данных нет", - рассказал собеседник агентства. На месте обстрела работают экстренные службы.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876193945.html
кременная
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кременная, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Происшествия
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ разрушен жилой дом

Житель Кременной заявил, что при обстреле со стороны ВСУ был разрушен многоквартирный дом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Жилой многоквартирный дом разрушен в результате недавнего обстрела города Кременная в Луганской народной республике, сообщил РИА Новости местный житель.
"Многоэтажка жилая разрушена у нас после обстрела. По погибшим пока данных нет", - рассказал собеседник агентства.
На месте обстрела работают экстренные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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