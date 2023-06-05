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ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 611 снарядов - РИА Новости, 05.06.2023
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11:53 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876190474.html
ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 611 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 611 снарядов - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 611 снарядов
По Шебекинскому городскому округу в Белгородской области в воскресенье выпущено 611 единиц различных боеприпасов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:53
2023-06-05T11:53
происшествия
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. По Шебекинскому городскому округу в Белгородской области в воскресенье выпущено 611 единиц различных боеприпасов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор опубликовал сводку обстрелов региона за 4 июня. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков. В селе Муром, по его словам, зафиксировано 140 прилетов. Обстрелы велись с помощью РСЗО "Град", миномета и ствольной артиллерии. Количество повреждённых домовладений и автомобилей уточняется, один дом имеет значительные повреждения, подчеркнул Гладков. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилётов. Повреждена кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, учреждение культуры. "На территории городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ. Украинские террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако наши военнослужащие их остановили", - отметил губернатор. Он также уточнил, что в Грайворонском горокруге по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка зафиксировано 11 прилётов. Били, по данным губернатора, из миномета. Никто не пострадал. По территории КПП выпущено девять минометных снарядов, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил глава региона. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876078392.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 611 снарядов

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 611 снарядов

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. По Шебекинскому городскому округу в Белгородской области в воскресенье выпущено 611 единиц различных боеприпасов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор опубликовал сводку обстрелов региона за 4 июня.
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"По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется", - написал Гладков.
В селе Муром, по его словам, зафиксировано 140 прилетов. Обстрелы велись с помощью РСЗО "Град", миномета и ствольной артиллерии. Количество повреждённых домовладений и автомобилей уточняется, один дом имеет значительные повреждения, подчеркнул Гладков. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилётов. Повреждена кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, учреждение культуры.
"На территории городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ. Украинские террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако наши военнослужащие их остановили", - отметил губернатор.
Он также уточнил, что в Грайворонском горокруге по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Козинка зафиксировано 11 прилётов. Били, по данным губернатора, из миномета. Никто не пострадал. По территории КПП выпущено девять минометных снарядов, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил глава региона.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
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Вчера, 10:17
 
ПроисшествияБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав Гладков
 
 
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