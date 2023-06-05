Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 05.06.2023 (обновлено: 10:03 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876167246.html
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:01
2023-06-05T10:03
в мире
херсонская область
россия
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77ea55ed62bce4149585ba4c74d0ee4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в телеграм-канале. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. В частности, за минувшие сутки под удар из ствольной артиллерии попали Голая Пристань, Алешки, Подстепное, Солонцы, Казачьи Лагеря, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир, Горностаевка. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
https://ria.ru/20230605/pervomaysk-1876156095.html
https://ria.ru/20230605/donbass-1876153212.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950466_0:89:2613:2048_1920x0_80_0_0_5a3decea3682d58c7b2ec5596b7161d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, новая каховка
В мире, Херсонская область , Россия, Новая Каховка
Украинские войска обстреляли Херсонскую область

Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в телеграм-канале.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
ВСУ ночью дважды обстреляли Первомайск в ЛНР
Вчера, 09:06
В частности, за минувшие сутки под удар из ствольной артиллерии попали Голая Пристань, Алешки, Подстепное, Солонцы, Казачьи Лагеря, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир, Горностаевка. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Вчера, 08:36
 
В миреХерсонская областьРоссияНовая Каховка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала