https://ria.ru/20230605/obstrel-1876167246.html
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:01
2023-06-05T10:01
2023-06-05T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в телеграм-канале. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. В частности, за минувшие сутки под удар из ствольной артиллерии попали Голая Пристань, Алешки, Подстепное, Солонцы, Казачьи Лагеря, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир, Горностаевка. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
https://ria.ru/20230605/pervomaysk-1876156095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, новая каховка
В мире, Херсонская область , Россия, Новая Каховка
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области