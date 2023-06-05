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ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876138199.html
ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, используя, в том числе, британские ракеты Storm Shadow, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:42
2023-06-05T01:42
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
киев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, используя, в том числе, британские ракеты Storm Shadow, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Обстрелы тыловых районов области увеличены кратно. Используются ракеты Storm Shadow и "Точка-У". Их запускают в больших количествах, а значит боеприпасы у украинских боевиков и террористов есть в достаточном количестве", - сказал Рогов. По его словам, удары наносятся по объектам транспортной логистики и гражданской инфраструктуре. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html
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запорожская область, владимир рогов, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Россия
ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов сообщил о увеличении интенсивности обстрелов ВСУ тыловых районов Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота Следственного комитета в Запорожской области
Работа Следственного комитета в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа Следственного комитета в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, используя, в том числе, британские ракеты Storm Shadow, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Обстрелы тыловых районов области увеличены кратно. Используются ракеты Storm Shadow и "Точка-У". Их запускают в больших количествах, а значит боеприпасы у украинских боевиков и террористов есть в достаточном количестве", - сказал Рогов.
По его словам, удары наносятся по объектам транспортной логистики и гражданской инфраструктуре.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
01:16
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговКиевРоссия
 
 
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