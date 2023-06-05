https://ria.ru/20230605/obstrel-1876138199.html

ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 05.06.2023

ВСУ стали больше обстреливать тылы в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, используя, в том числе, британские ракеты Storm Shadow, сообщил РИА... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T01:42

2023-06-05T01:42

2023-06-05T01:42

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

киев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов тыловых районов Запорожской области, используя, в том числе, британские ракеты Storm Shadow, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Обстрелы тыловых районов области увеличены кратно. Используются ракеты Storm Shadow и "Точка-У". Их запускают в больших количествах, а значит боеприпасы у украинских боевиков и террористов есть в достаточном количестве", - сказал Рогов. По его словам, удары наносятся по объектам транспортной логистики и гражданской инфраструктуре. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, владимир рогов, киев, россия