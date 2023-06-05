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Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 330 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T00:27
2023-06-05T00:27
2023-06-05T00:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
горловка
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 330 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 330 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Макеевка, Александровка, Старомихайловка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одной мирной жительницы в Горловке. В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 47 обстрелов.
https://ria.ru/20230604/boy-1876132552.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Горловка
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 330 снарядов