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Мультимедийный спектакль "Нюрнберг. Текст" - РИА Новости, 05.06.2023
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17:00 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/nyurnberg-1876257554.html
Мультимедийный спектакль "Нюрнберг. Текст"
Мультимедийный спектакль "Нюрнберг. Текст" - РИА Новости, 05.06.2023
Мультимедийный спектакль "Нюрнберг. Текст"
Онлайн-трансляция мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст", совместного проекта РИА Новости и книжного фестиваля "Красная площадь". Спектакль создан по... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T17:00
2023-06-05T17:00
нюрнбергский процесс
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Онлайн-трансляция мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст", совместного проекта РИА Новости и книжного фестиваля "Красная площадь". Спектакль создан по материалам трансмедийного исторического проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" и архивных документов, материалов советской прессы, литературных произведений, посвященных Нюрнбергскому процессу.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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LIVE: Мультимедийный спектакль "Нюрнберг. Текст"
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нюрнбергский процесс, видео
Нюрнбергский процесс
Мультимедийный спектакль "Нюрнберг. Текст"
Онлайн-трансляция мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст", совместного проекта РИА Новости и книжного фестиваля "Красная площадь". Спектакль создан по материалам трансмедийного исторического проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" и архивных документов, материалов советской прессы, литературных произведений, посвященных Нюрнбергскому процессу.
2023-06-05T17:00
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Мультимедийный спектакль "Нюрнберг. Текст"

Читать ria.ru в
Онлайн-трансляция мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст", совместного проекта РИА Новости и книжного фестиваля "Красная площадь". Спектакль создан по материалам трансмедийного исторического проекта РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира" и архивных документов, материалов советской прессы, литературных произведений, посвященных Нюрнбергскому процессу.
 
Нюрнбергский процесс
 
 
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