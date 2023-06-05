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Жительница Норильска прогулялась по городу обнаженной, чтобы позлить мужа
Жительница Норильска прогулялась по городу обнаженной, чтобы позлить мужа - РИА Новости, 05.06.2023
Жительница Норильска прогулялась по городу обнаженной, чтобы позлить мужа
Жительница Норильска прогулялась обнаженной по городу в плюс четыре после ссоры с мужем, сообщает пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:14
2023-06-05T09:14
2023-06-05T09:14
происшествия
норильск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. Жительница Норильска прогулялась обнаженной по городу в плюс четыре после ссоры с мужем, сообщает пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю. Ранее в полицию Норильска поступило сообщение, что на улице Полярной находится обнаженная женщина. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы. "Полицейские задержали и установили личность женщины. Местная жительница 1991 года рождения пояснила, что вышла на улицу обнаженной после ссоры с мужем, чтобы разозлить его. При этом каких-либо претензий к мужу она не имеет, телесных повреждений он ей не причинял", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на женщину составлен протокол за мелкое хулиганство и проведена беседа. По информации полиции, во время прогулки женщины температура в городе составляла плюс четыре и было пасмурно.
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РИА Новости
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происшествия, норильск, красноярский край
Происшествия, Норильск, Красноярский край
Жительница Норильска прогулялась по городу обнаженной, чтобы позлить мужа
Жительница Норильска гуляла по городу обнаженной в плюс четыре градуса, чтобы позлить мужа
КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. Жительница Норильска прогулялась обнаженной по городу в плюс четыре после ссоры с мужем, сообщает пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю.
Ранее в полицию Норильска поступило сообщение, что на улице Полярной находится обнаженная женщина. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы.
"Полицейские задержали и установили личность женщины. Местная жительница 1991 года рождения пояснила, что вышла на улицу обнаженной после ссоры с мужем, чтобы разозлить его. При этом каких-либо претензий к мужу она не имеет, телесных повреждений он ей не причинял", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на женщину составлен протокол за мелкое хулиганство и проведена беседа. По информации полиции, во время прогулки женщины температура в городе составляла плюс четыре и было пасмурно.
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