https://ria.ru/20230605/norilsk-1876158095.html

Жительница Норильска прогулялась по городу обнаженной, чтобы позлить мужа

Жительница Норильска прогулялась по городу обнаженной, чтобы позлить мужа - РИА Новости, 05.06.2023

Жительница Норильска прогулялась по городу обнаженной, чтобы позлить мужа

Жительница Норильска прогулялась обнаженной по городу в плюс четыре после ссоры с мужем, сообщает пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:14

2023-06-05T09:14

2023-06-05T09:14

происшествия

норильск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. Жительница Норильска прогулялась обнаженной по городу в плюс четыре после ссоры с мужем, сообщает пресс-служба ГУМВД по Красноярскому краю. Ранее в полицию Норильска поступило сообщение, что на улице Полярной находится обнаженная женщина. На место был направлен наряд патрульно-постовой службы. "Полицейские задержали и установили личность женщины. Местная жительница 1991 года рождения пояснила, что вышла на улицу обнаженной после ссоры с мужем, чтобы разозлить его. При этом каких-либо претензий к мужу она не имеет, телесных повреждений он ей не причинял", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на женщину составлен протокол за мелкое хулиганство и проведена беседа. По информации полиции, во время прогулки женщины температура в городе составляла плюс четыре и было пасмурно.

https://ria.ru/20230603/nizhniy-1875963401.html

норильск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, норильск, красноярский край