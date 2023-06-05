https://ria.ru/20230605/nauka-1875744773.html

В России создали технологию 3D-печати еды из выращенных клеток

В России создали технологию 3D-печати еды из выращенных клеток - РИА Новости, 05.06.2023

В России создали технологию 3D-печати еды из выращенных клеток

Новый подход к 3D-печати пищи и ряд новых рецептов чернил разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология, в отличие от аналогов, использует выращенные... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:00

2023-06-05T09:00

2023-06-05T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

наука

вятский государственный университет

россия

российский научный фонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875747076_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_ef77f1aa5987aa8a1fbc6e8b120689e0.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Новый подход к 3D-печати пищи и ряд новых рецептов чернил разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология, в отличие от аналогов, использует выращенные растительные клетки, благодаря чему можно "собирать" блюда с нужными биохимическими параметрами, как конструктор. Результаты опубликованы в журнале Gels.Пищевая 3D-печать, по словам специалистов, вызывает интерес благодаря уникальным возможностям по управлению параметрами получаемой еды.В будущем эта технология станет одним из способов управления пищевым поведением, считают ученые, поскольку с ее помощью можно создавать продукты с заданными текстурой, питательностью, внешним видом и вкусом.Уже сегодня пищевая 3D-печать востребована, например, в лечебном питании, питании различных экспедиций или других групп людей, вынужденных долгое время находиться вне цивилизации.Исследователи Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали несколько новых рецептов пищевых чернил на основе искусственно выращенных клеток каллусных тканей растений. Каллусом, как объяснили ученые, называют неспециализированные плюрипотентные растительные клетки, способные развиться в целое растение."Продукты, полученные при помощи нашего метода пищевой 3D-печати, прошли испытания и полностью пригодны для питания. Мы подобрали оптимальные температуру и скорость печати, толщину слоев и другие параметры процесса", – рассказал проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец.Отличие предложенной технологии от аналогов, по словам авторов, в том, что применяется только материал, выращенный биотехнологическим путем. Такой подход позволяет стандартизировать процесс и использовать именно те растительные клетки, которые необходимы в конкретной ситуации."Вероятно, пищевая 3D-печать может стать альтернативным способом доставки в организм биологически активных веществ. При помощи нашей технологии можно управлять не только составом продукта, но и, например, временем нахождения пищи в ротовой полости, что фактически является способом управления насыщением", – объяснил Сергей Литвинец.Приготовление пищи таким способом позволяет собирать блюдо с необходимыми биохимическими параметрами по принципу конструктора, отметили ученые, а также дает возможность сочетать достоинства разных растительных продуктов.Сейчас специалисты университета работают над добавлением в "палитру" биомассы стабильных культур таких традиционных пищевых растений, как земляника, черника, брусника и ряд других.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 22-24-01060. В дальнейшем научный коллектив планирует расширить спектр используемых растений, создать новые рецептуры и разработать новые технологические режимы печати пищевых продуктов.

https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html

https://ria.ru/20221109/bfu-1829929726.html

https://ria.ru/20230110/nauka-1841878457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, наука, вятский государственный университет, россия, российский научный фонд