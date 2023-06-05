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В России создали технологию 3D-печати еды из выращенных клеток - РИА Новости, 05.06.2023
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Наука
 
09:00 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/nauka-1875744773.html
В России создали технологию 3D-печати еды из выращенных клеток
В России создали технологию 3D-печати еды из выращенных клеток - РИА Новости, 05.06.2023
В России создали технологию 3D-печати еды из выращенных клеток
Новый подход к 3D-печати пищи и ряд новых рецептов чернил разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология, в отличие от аналогов, использует выращенные... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:00
2023-06-05T09:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
наука
вятский государственный университет
россия
российский научный фонд
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Новый подход к 3D-печати пищи и ряд новых рецептов чернил разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология, в отличие от аналогов, использует выращенные растительные клетки, благодаря чему можно "собирать" блюда с нужными биохимическими параметрами, как конструктор. Результаты опубликованы в журнале Gels.Пищевая 3D-печать, по словам специалистов, вызывает интерес благодаря уникальным возможностям по управлению параметрами получаемой еды.В будущем эта технология станет одним из способов управления пищевым поведением, считают ученые, поскольку с ее помощью можно создавать продукты с заданными текстурой, питательностью, внешним видом и вкусом.Уже сегодня пищевая 3D-печать востребована, например, в лечебном питании, питании различных экспедиций или других групп людей, вынужденных долгое время находиться вне цивилизации.Исследователи Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали несколько новых рецептов пищевых чернил на основе искусственно выращенных клеток каллусных тканей растений. Каллусом, как объяснили ученые, называют неспециализированные плюрипотентные растительные клетки, способные развиться в целое растение."Продукты, полученные при помощи нашего метода пищевой 3D-печати, прошли испытания и полностью пригодны для питания. Мы подобрали оптимальные температуру и скорость печати, толщину слоев и другие параметры процесса", – рассказал проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец.Отличие предложенной технологии от аналогов, по словам авторов, в том, что применяется только материал, выращенный биотехнологическим путем. Такой подход позволяет стандартизировать процесс и использовать именно те растительные клетки, которые необходимы в конкретной ситуации."Вероятно, пищевая 3D-печать может стать альтернативным способом доставки в организм биологически активных веществ. При помощи нашей технологии можно управлять не только составом продукта, но и, например, временем нахождения пищи в ротовой полости, что фактически является способом управления насыщением", – объяснил Сергей Литвинец.Приготовление пищи таким способом позволяет собирать блюдо с необходимыми биохимическими параметрами по принципу конструктора, отметили ученые, а также дает возможность сочетать достоинства разных растительных продуктов.Сейчас специалисты университета работают над добавлением в "палитру" биомассы стабильных культур таких традиционных пищевых растений, как земляника, черника, брусника и ряд других.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 22-24-01060. В дальнейшем научный коллектив планирует расширить спектр используемых растений, создать новые рецептуры и разработать новые технологические режимы печати пищевых продуктов.
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университетская наука, навигатор абитуриента, наука, вятский государственный университет, россия, российский научный фонд
Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Наука, Вятский государственный университет, Россия, Российский научный фонд

В России создали технологию 3D-печати еды из выращенных клеток

© iStock.com / ZinkevychМодель апельсина, созданная 3D-принтером
Модель апельсина, созданная 3D-принтером - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© iStock.com / Zinkevych
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Новый подход к 3D-печати пищи и ряд новых рецептов чернил разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология, в отличие от аналогов, использует выращенные растительные клетки, благодаря чему можно "собирать" блюда с нужными биохимическими параметрами, как конструктор. Результаты опубликованы в журнале Gels.
Пищевая 3D-печать, по словам специалистов, вызывает интерес благодаря уникальным возможностям по управлению параметрами получаемой еды.
В будущем эта технология станет одним из способов управления пищевым поведением, считают ученые, поскольку с ее помощью можно создавать продукты с заданными текстурой, питательностью, внешним видом и вкусом.
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Уже сегодня пищевая 3D-печать востребована, например, в лечебном питании, питании различных экспедиций или других групп людей, вынужденных долгое время находиться вне цивилизации.
Исследователи Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали несколько новых рецептов пищевых чернил на основе искусственно выращенных клеток каллусных тканей растений. Каллусом, как объяснили ученые, называют неспециализированные плюрипотентные растительные клетки, способные развиться в целое растение.
«
"Продукты, полученные при помощи нашего метода пищевой 3D-печати, прошли испытания и полностью пригодны для питания. Мы подобрали оптимальные температуру и скорость печати, толщину слоев и другие параметры процесса", – рассказал проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец.
© Фото : пресс-служба ВятГУОценка биобезопасности компонентов биочернил
Оценка биобезопасности компонентов биочернил
Оценка биобезопасности компонентов биочернил
© Фото : пресс-служба ВятГУ
1 из 5
© Фото : пресс-служба ВятГУПринтер с системой для печати пастообразных продуктов
Принтер с системой для печати пастообразных продуктов
Принтер с системой для печати пастообразных продуктов
© Фото : пресс-служба ВятГУ
2 из 5
© Фото : пресс-служба ВятГУОценка биобезопасности компонентов биочернил
Оценка биобезопасности компонентов биочернил
Оценка биобезопасности компонентов биочернил
© Фото : пресс-служба ВятГУ
3 из 5
© Фото : пресс-служба ВятГУИспытание рецептуры биочернил на пригодность к печати
Испытание рецептуры биочернил на пригодность к печати
Испытание рецептуры биочернил на пригодность к печати
© Фото : пресс-служба ВятГУ
4 из 5
© Фото : пресс-служба ВятГУИспытание рецептуры биочернил на пригодность к печати
Испытание рецептуры биочернил на пригодность к печати
Испытание рецептуры биочернил на пригодность к печати
© Фото : пресс-служба ВятГУ
5 из 5
Оценка биобезопасности компонентов биочернил
© Фото : пресс-служба ВятГУ
1 из 5
Принтер с системой для печати пастообразных продуктов
© Фото : пресс-служба ВятГУ
2 из 5
Оценка биобезопасности компонентов биочернил
© Фото : пресс-служба ВятГУ
3 из 5
Испытание рецептуры биочернил на пригодность к печати
© Фото : пресс-служба ВятГУ
4 из 5
Испытание рецептуры биочернил на пригодность к печати
© Фото : пресс-служба ВятГУ
5 из 5
Отличие предложенной технологии от аналогов, по словам авторов, в том, что применяется только материал, выращенный биотехнологическим путем. Такой подход позволяет стандартизировать процесс и использовать именно те растительные клетки, которые необходимы в конкретной ситуации.
"Вероятно, пищевая 3D-печать может стать альтернативным способом доставки в организм биологически активных веществ. При помощи нашей технологии можно управлять не только составом продукта, но и, например, временем нахождения пищи в ротовой полости, что фактически является способом управления насыщением", – объяснил Сергей Литвинец.
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Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 22-24-01060. В дальнейшем научный коллектив планирует расширить спектр используемых растений, создать новые рецептуры и разработать новые технологические режимы печати пищевых продуктов.
 
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