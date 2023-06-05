https://ria.ru/20230605/nato-1876285114.html

В Косово начали развертывать дополнительные силы НАТО

В Косово начали развертывать дополнительные силы НАТО - РИА Новости, 05.06.2023

В Косово начали развертывать дополнительные силы НАТО

Первые подразделения, призванные усилить контингент НАТО KFOR в Косово, начали прибывать в регион в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы альянса. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:51

2023-06-05T17:51

2023-06-05T18:24

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Первые подразделения, призванные усилить контингент НАТО KFOR в Косово, начали прибывать в регион в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы альянса. "Подкрепления НАТО начали прибывать в Косово в понедельник (5 июня 2023 года) после неспровоцированного и неприемлемого насилия, в результате которого на прошлой неделе в столкновениях получили ранения 30 миротворцев KFOR", — говорится в сообщении.В основном НАТО усилит свое присутствие за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, которые разместятся на военной базе Султан Мурад. Турецкие военнослужащие будут находиться на территории Косово "столько, сколько это будет необходимо", отметили в пресс-службе альянса. Дополнительный батальон приведен в повышенную боеготовность на случай необходимости. В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО KFOR. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан — вечен".

https://ria.ru/20230605/serbiya-1876202353.html

https://ria.ru/20230604/kosovo-1876020571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, косово, сербия, александр вучич, нато