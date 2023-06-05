https://ria.ru/20230605/nato-1876275146.html

НАТО планирует расширить штаб-квартиру

НАТО планирует расширить штаб-квартиру - РИА Новости, 05.06.2023

НАТО планирует расширить штаб-квартиру

НАТО рассматривает возможность строительства дополнительного здания и реорганизации имеющихся офисных помещений в Брюсселе, поскольку пытается найти место для... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:15

2023-06-05T17:15

2023-06-05T17:15

в мире

финляндия

швеция

нато

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. НАТО рассматривает возможность строительства дополнительного здания и реорганизации имеющихся офисных помещений в Брюсселе, поскольку пытается найти место для миссии недавно принятой в альянс Финляндии и всех потенциальных будущих членов, сообщает новостной веб-сайт Euractiv со ссылкой на дипломатов стран-членов альянса. "Процесс переезда делегации Финляндии в штаб-квартиру НАТО будет завершен в ближайшие недели и месяцы", - отметил один из чиновников НАТО. Двумя дипломатами НАТО также подчеркивается, что одним из решений, рассматриваемых администрацией альянса, является возведение дополнительного здания на территории военного городка альянса, где могли бы разместиться международные сотрудники и агентства НАТО, что было бы лишь "временной мерой". Расширение же недавно построенной штаб-квартиры за счет дополнительного крыла, как предполагалось изначально, было бы запасным вариантом, заявили они. В НАТО полагают, что данное решение может быть "слишком затратным". Менее года назад Финляндия официально вступила в НАТО. Швеция находится на этапе становления членом альянса до конца лета этого года, также не исключается возможность вступления Украины и Грузии в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20230605/estoniya-1876269123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, швеция, нато