https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876294743.html

Киев заявил о переходе ВСУ к наступлению на некоторых направлениях

Киев заявил о переходе ВСУ к наступлению на некоторых направлениях - РИА Новости, 05.06.2023

Киев заявил о переходе ВСУ к наступлению на некоторых направлениях

ВСУ продолжают оборонительную операцию и переходят к наступлению на некоторых направлениях, утверждает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:46

2023-06-05T18:46

2023-06-05T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ВСУ продолжают оборонительную операцию и переходят к наступлению на некоторых направлениях, утверждает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале."Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону. <...> Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", — написала чиновница.По ее словам, эпицентром боевых действий остается Артемовское направление. Маляр добавила, что на южном участке линии соприкосновения идут бои местного значения.Как сообщило в понедельник агентство Reuters, в Генеральном штабе ВСУ отрицают начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом.Накануне в Минобороны рассказали, что утром 4 июня украинская сторона начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Как отметил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потерпели неудачу и не добились поставленных задач.Сегодня ведомство уточнило, что Вооруженные силы успешно сдерживают наступление ВСУ в районе села Новодонецкое и совхоза "Октябрь" на Южнодонецком направлении. Российские военные отбросили противника на исходные позиции. Киев потерял более 250 военных, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Брэдли".Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Москву в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от Киева быстрых и победоносных результатов, а ему приходится постоянно "отчитываться".

https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876025084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины