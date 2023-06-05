https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки попытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T01:16

2023-06-05T01:16

2023-06-05T08:52

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки попытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений", — сказал генерал-лейтенант.Всего в атаке участвовали шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. "Своих задач противник не добился", — подчеркнул Конашенков.В результате грамотных действий группировки "Восток" ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в этот момент находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, добавил Конашенков.О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230604/rogov-1876101069.html

https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876025084.html

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Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении Полное заявление Минобороны России о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении.и кадры уничтожения техники противника 2023-06-05T01:16 true PT1M10S

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