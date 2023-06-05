https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки попытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:16
2023-06-05T01:16
2023-06-05T08:52
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки попытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений", — сказал генерал-лейтенант.Всего в атаке участвовали шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. "Своих задач противник не добился", — подчеркнул Конашенков.В результате грамотных действий группировки "Восток" ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в этот момент находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, добавил Конашенков.О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230604/rogov-1876101069.html
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Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
Полное заявление Минобороны России о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении.и кадры уничтожения техники противника
2023-06-05T01:16
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
Минобороны: ВСУ утром 4 июня пошли в крупномасштабное наступление на пяти участках фронта
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки попытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений", — сказал генерал-лейтенант.
Всего в атаке участвовали шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта.
"Своих задач противник не добился", — подчеркнул Конашенков.
В результате грамотных действий группировки "Восток" ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.
Рогов сообщил об отражении атаки ВСУ на Запорожском направлении
Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в этот момент находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, добавил Конашенков.
О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подчеркивал, что Москва
тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в Киеве