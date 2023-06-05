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Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:16 05.06.2023 (обновлено: 08:52 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876137559.html
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки попытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:16
2023-06-05T08:52
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки попытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.&quot;С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений&quot;, — сказал генерал-лейтенант.Всего в атаке участвовали шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. "Своих задач противник не добился", — подчеркнул Конашенков.В результате грамотных действий группировки "Восток" ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в этот момент находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, добавил Конашенков.О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230604/rogov-1876101069.html
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Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
Полное заявление Минобороны России о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении.и кадры уничтожения техники противника
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ

Минобороны: ВСУ утром 4 июня пошли в крупномасштабное наступление на пяти участках фронта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки попытались провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«

"С утра 4 июня противник начал крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений", — сказал генерал-лейтенант.

Всего в атаке участвовали шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта.
"Своих задач противник не добился", — подчеркнул Конашенков.
В результате грамотных действий группировки "Восток" ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину.
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Командующий объединенной группировкой войск — начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в этот момент находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении, добавил Конашенков.
О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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