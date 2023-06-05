https://ria.ru/20230605/nadzor-1876141444.html

В России к 2026 году появится "удаленный" экологический надзор

В России к 2026 году появится "удаленный" экологический надзор - РИА Новости, 05.06.2023

В России к 2026 году появится "удаленный" экологический надзор

"Удаленный" экологический надзор, при котором предприятия сами будут загружать информацию о влиянии на окружающую среду в электронную систему, "в законченном... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T03:06

2023-06-05T03:06

2023-06-05T03:06

светлана радионова

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

газпром нефть

госдума рф

красноярск

россия

урал

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. "Удаленный" экологический надзор, при котором предприятия сами будут загружать информацию о влиянии на окружающую среду в электронную систему, "в законченном виде" появится в России не раньше 2026 года, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА Новости. Федпроект "Комплексная система мониторинга качества окружающей среды" входит в нацпроект "Экология", его цель - создание к 2030 году информационного ресурса, который объединит все данные по стране о состоянии воды, почвы, выбросах и источниках негативного воздействия. "Конечно, такая система является фактически заменой надзора. Напомню, что у нас уже второй год длится мораторий на плановые проверки. На сегодняшний момент мы ждем внедрения удаленного надзора, и думаю, что он появится в законченном виде к 2026 году", - сказала Радионова. Она отметила, что создание системы обеспечит "полную открытость" бизнеса и снизит проверочную нагрузку на предприятия, а для этого необходимо, чтобы юридически "все было выверено". "В том же Красноярске, когда я туда приезжала, предприятия неоднократно говорили на совещаниях с общественниками, что они готовы открыть информацию. Однако она либо модифицирована так, что ее невозможно использовать, либо просто к нам не поступает. Одно дело декларировать, другое – выполнять", - добавила Радионова Среди компаний, которые уже передают экологическую информацию Росприроднадзору глава ведомства выделила "Газпромнефть". 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day). В этот же день в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июня 2007 года. Улучшение экологической ситуации городов, эффективное и рациональное использование природных ресурсов, борьба с изменением климата являются государственным приоритетом. Право граждан РФ на благоприятную окружающую среду закреплено в 42-й статье Конституции РФ. В 2018 году была принята программа многолетнего российского национального проекта "Экология". Он включает 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами 1-2-го класса опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма", "Сохранение лесов", "Внедрение наилучших доступных технологий". Нацпроект был разработан в рамках реализации майского указа президента о целях и стратегических задачах в части экологического благополучия России на период до 2024 года. В 2023 году президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что реализация федпроекта "Чистый воздух" продлена до 2030 года. Новая цель проекта - к 2030 году в два раза снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в городах-участниках относительно старта федпроекта в 2017 году. Также в этом году правительство заявило о планах объединить федеральные проекты "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" в единый проект "Оздоровление водных объектов" и реализовать его с 2025 до 2030 год. В него войдут реки Урал, Иртыш, Дон, Терек, Амур, весь бассейн Волги и Балтийский бассейн. Мероприятия должны улучшить качество жизни не менее 80 миллионов человек. В ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект о реформе института расширенной ответственности производителя. Производителей и импортеров товаров обяжут нести ответственность за утилизацию упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она будет обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно, в 2025 году компаниям придется утилизировать 55% всей производимой упаковки, в 2026 - 75%, с 2027 года - 100%. Кроме того, в рамках реформы предлагается ввести эко-коэффициенты – чем экологичнее товар, тем меньше будет платить производитель. Такое решение должно стимулировать бизнес использовать экологичные материалы, в том числе вторсырье. По традиции, мероприятия Дня эколога направлены на привлечение внимания общественности к проблемам экологии. В этот день на особо охраняемых территориях проходят экскурсии, мероприятия по уборке территорий, эколого-просветительские программы, дни открытых дверей, показываются фильмы о заповедниках и национальных парках. Также проводятся конкурсы, мастер-классы и интерактивные занятия.

https://ria.ru/20230516/medvedi-1872054317.html

https://ria.ru/20230602/vkontakte-1875829431.html

https://ria.ru/20230602/meropriyatiya-1875809952.html

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светлана радионова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), газпром нефть, госдума рф, красноярск, россия, урал