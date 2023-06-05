https://ria.ru/20230605/most-1876181932.html
В индийском штате Бихар рухнул недостроенный мост
В индийском штате Бихар рухнул недостроенный мост - РИА Новости, 05.06.2023
В индийском штате Бихар рухнул недостроенный мост
Двухсотметровый участок недостроенного транспортного моста в индийском штате Бихар рухнул в воду, пострадавших или погибших нет, сообщает Times of India. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:24
2023-06-05T11:24
2023-06-05T11:24
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Двухсотметровый участок недостроенного транспортного моста в индийском штате Бихар рухнул в воду, пострадавших или погибших нет, сообщает Times of India. Это второе обрушение этого моста чуть более чем за год, ранее часть моста обрушилась в апреле 2022 года. Тогда причиной обрушения был назван ослабленный трос, в то время как часть экспертов обвинила в аварии использование некачественных строительных материалов. Строительство моста длиной 3,1 километра началось в 2014 году и, как ожидалось, будет завершено в 2019 году. С тех пор этот срок продлевался четыре раза. Стоимость строительства оценивалась в 17,1 миллиарда рупий (207 миллионов долларов). Вскоре после появления в социальных сетях видео с обрушением моста власти штата провели пресс-конференцию, на которой заявили, что обрушение было частью намеренного сноса моста после того, как эксперты отметили конструктивные недостатки его конструкции. "Следует напомнить, что часть этого моста обрушилась 30 апреля прошлого года. После этого мы обратились в Индийский технологический институт Рурки с просьбой провести исследование", - сказал заместитель главного министра Бихара Теджашви Ядав. В свою очередь представитель департамента дорожного строительства Пратьяй Амрит сообщил, что снос был "профилактическим мероприятием". "Было решено, что мы не должны рисковать и ждать окончательного отчета. Поэтому мы продолжили демонтаж частей моста. Это было частью такого профилактического мероприятия", - сказал он.
https://ria.ru/20230605/indiya-1876166593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бихар, индия
В индийском штате Бихар рухнул недостроенный мост
В индийском штате Бихар рухнул двухсотметровый участок недостроенного моста
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости.
Двухсотметровый участок недостроенного транспортного моста в индийском штате Бихар рухнул в воду, пострадавших или погибших нет, сообщает Times of India
.
Это второе обрушение этого моста чуть более чем за год, ранее часть моста обрушилась в апреле 2022 года. Тогда причиной обрушения был назван ослабленный трос, в то время как часть экспертов обвинила в аварии использование некачественных строительных материалов.
Строительство моста длиной 3,1 километра началось в 2014 году и, как ожидалось, будет завершено в 2019 году. С тех пор этот срок продлевался четыре раза. Стоимость строительства оценивалась в 17,1 миллиарда рупий (207 миллионов долларов).
Вскоре после появления в социальных сетях видео с обрушением моста власти штата провели пресс-конференцию, на которой заявили, что обрушение было частью намеренного сноса моста после того, как эксперты отметили конструктивные недостатки его конструкции.
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"Следует напомнить, что часть этого моста обрушилась 30 апреля прошлого года. После этого мы обратились в Индийский технологический институт Рурки с просьбой провести исследование", - сказал заместитель главного министра Бихара Теджашви Ядав.
В свою очередь представитель департамента дорожного строительства Пратьяй Амрит сообщил, что снос был "профилактическим мероприятием".
"Было решено, что мы не должны рисковать и ждать окончательного отчета. Поэтому мы продолжили демонтаж частей моста. Это было частью такого профилактического мероприятия", - сказал он.
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