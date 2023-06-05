https://ria.ru/20230605/moskva-1876235108.html

Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве

Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве - РИА Новости, 05.06.2023

Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве

Теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:28

2023-06-05T14:28

2023-06-05T14:28

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В предстоящие выходные дни ожидается небольшое понижение температуры. Сначала это скажется только на дневной температуре, в субботу у нас будет плюс 16 - плюс 21 по региону, а потом и минимальная температура будет в пределах плюс 3 - плюс 8, дневная - не выше плюс 20 градусов по Цельсию", - рассказала Позднякова. Она отметила, что ожидать сильных дождей в праздничные дни не приходится, но и очень теплой погоды тоже не будет.

https://ria.ru/20230603/temperatura-1875942623.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, татьяна позднякова