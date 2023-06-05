https://ria.ru/20230605/moskva-1876235108.html
Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве
Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве - РИА Новости, 05.06.2023
Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве
Теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:28
2023-06-05T14:28
2023-06-05T14:28
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В предстоящие выходные дни ожидается небольшое понижение температуры. Сначала это скажется только на дневной температуре, в субботу у нас будет плюс 16 - плюс 21 по региону, а потом и минимальная температура будет в пределах плюс 3 - плюс 8, дневная - не выше плюс 20 градусов по Цельсию", - рассказала Позднякова. Она отметила, что ожидать сильных дождей в праздничные дни не приходится, но и очень теплой погоды тоже не будет.
https://ria.ru/20230603/temperatura-1875942623.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве
Синоптик Позднякова заявила, что теплой погоды в праздничные выходные в Москве не будет
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В предстоящие выходные дни ожидается небольшое понижение температуры. Сначала это скажется только на дневной температуре, в субботу у нас будет плюс 16 - плюс 21 по региону, а потом и минимальная температура будет в пределах плюс 3 - плюс 8, дневная - не выше плюс 20 градусов по Цельсию", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что ожидать сильных дождей в праздничные дни не приходится, но и очень теплой погоды тоже не будет.
Синоптик рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве