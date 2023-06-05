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Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве - РИА Новости, 05.06.2023
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14:28 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/moskva-1876235108.html
Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве
Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве - РИА Новости, 05.06.2023
Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве
Теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:28
2023-06-05T14:28
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В предстоящие выходные дни ожидается небольшое понижение температуры. Сначала это скажется только на дневной температуре, в субботу у нас будет плюс 16 - плюс 21 по региону, а потом и минимальная температура будет в пределах плюс 3 - плюс 8, дневная - не выше плюс 20 градусов по Цельсию", - рассказала Позднякова. Она отметила, что ожидать сильных дождей в праздничные дни не приходится, но и очень теплой погоды тоже не будет.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик призвала не ждать теплой погоды в праздничные выходные в Москве

Синоптик Позднякова заявила, что теплой погоды в праздничные выходные в Москве не будет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пречистенской набережной в Москве
Отдыхающие на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Отдыхающие на Пречистенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Теплой погоды и сильных дождей в праздничные выходные в Москве не будет, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В предстоящие выходные дни ожидается небольшое понижение температуры. Сначала это скажется только на дневной температуре, в субботу у нас будет плюс 16 - плюс 21 по региону, а потом и минимальная температура будет в пределах плюс 3 - плюс 8, дневная - не выше плюс 20 градусов по Цельсию", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что ожидать сильных дождей в праздничные дни не приходится, но и очень теплой погоды тоже не будет.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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