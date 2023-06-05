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Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы - РИА Новости, 05.06.2023
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03:37 05.06.2023 (обновлено: 06:20 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/molodozheny-1876142442.html
Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы
Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы - РИА Новости, 05.06.2023
Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы
В индийском штате Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы, пишет издание India Today. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T03:37
2023-06-05T06:20
в мире
уттар-прадеш
индия
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В индийском штате Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы, пишет издание India Today.Случай произошел в одной из деревень района Бахраич на севере штата. Двадцатидвухлетний молодой человек сыграл свадьбу со своей 20-летней девушкой, после торжества они уединились в своей комнате, а на следующее утро их обнаружили мертвыми.Как отмечает издание, история стала еще более загадочной, когда результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ. Информацию об этом подтвердили в местной полиции. Что именно могло вызвать сердечные приступы, не уточняется.Останки молодоженов были кремированы в родной деревне умершего жениха.
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в мире, уттар-прадеш, индия
В мире, Уттар-Прадеш, Индия
Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы

IT: в индийском Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа сразу после свадьбы

© Fotolia / Anna ARTОбручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Fotolia / Anna ART
Обручальные кольца. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В индийском штате Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы, пишет издание India Today.
Случай произошел в одной из деревень района Бахраич на севере штата. Двадцатидвухлетний молодой человек сыграл свадьбу со своей 20-летней девушкой, после торжества они уединились в своей комнате, а на следующее утро их обнаружили мертвыми.
Как отмечает издание, история стала еще более загадочной, когда результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ. Информацию об этом подтвердили в местной полиции. Что именно могло вызвать сердечные приступы, не уточняется.
Останки молодоженов были кремированы в родной деревне умершего жениха.
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В миреУттар-ПрадешИндия
 
 
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