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Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы

Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы - РИА Новости, 05.06.2023

Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы

В индийском штате Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы, пишет издание India Today. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T03:37

2023-06-05T03:37

2023-06-05T06:20

в мире

уттар-прадеш

индия

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В индийском штате Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа в ночь сразу после свадьбы, пишет издание India Today.Случай произошел в одной из деревень района Бахраич на севере штата. Двадцатидвухлетний молодой человек сыграл свадьбу со своей 20-летней девушкой, после торжества они уединились в своей комнате, а на следующее утро их обнаружили мертвыми.Как отмечает издание, история стала еще более загадочной, когда результаты судмедэкспертизы показали, что причиной смерти молодоженов стал сердечный приступ. Информацию об этом подтвердили в местной полиции. Что именно могло вызвать сердечные приступы, не уточняется.Останки молодоженов были кремированы в родной деревне умершего жениха.

https://ria.ru/20230527/mest-1874487815.html

уттар-прадеш

индия

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в мире, уттар-прадеш, индия