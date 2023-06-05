https://ria.ru/20230605/mitroprolit-1876249028.html

Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом

Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом - РИА Новости, 05.06.2023

Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом

Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) будут использовать духовный опыт Первой мировой войны, когда священники шли на духовные подвиги, сказал... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T15:23

2023-06-05T15:23

2023-06-05T15:23

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) будут использовать духовный опыт Первой мировой войны, когда священники шли на духовные подвиги, сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов). В понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в Успенском соборе московского Кремля, после окончания которой митрополит Иоанн был награжден орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени "во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии". "Вы первым возвысили голос для того, чтобы остановить зло. Я благодарю вас особо за сегодняшнее наставление в алтаре, вы четко определили, где должен быть священник. Теперь я всем священнослужителям передам ваше благословение, и тот опыт, который вы благословили использовать, в Первой мировой войне, будет использован и сегодня. Священство преисполнено духом святым, и вы продолжили апостольскую преемственность, когда духом святым движимые идут на подвиг", - сказал митрополит Иоанн при вручении награды. Митрополит сообщил предстоятелю РПЦ, что тот своим первосвятительским служением дает всем пример духовного служения. "Я благодарю вас, всех архипастырей и пастырей, всех мирян, по вашему благословению, пришедших для того, чтобы помочь обездоленным, раненым, чтобы защитить нашу святую Русь… Благодарю за награду, мы молимся за вас", - сказал митрополит Иоанн.

https://ria.ru/20230208/mitropolit-1850494766.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь