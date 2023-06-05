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Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом - РИА Новости, 05.06.2023
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Религия
 
15:23 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/mitroprolit-1876249028.html
Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом
Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом - РИА Новости, 05.06.2023
Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом
Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) будут использовать духовный опыт Первой мировой войны, когда священники шли на духовные подвиги, сказал... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:23
2023-06-05T15:23
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) будут использовать духовный опыт Первой мировой войны, когда священники шли на духовные подвиги, сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов). В понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в Успенском соборе московского Кремля, после окончания которой митрополит Иоанн был награжден орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени "во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии". "Вы первым возвысили голос для того, чтобы остановить зло. Я благодарю вас особо за сегодняшнее наставление в алтаре, вы четко определили, где должен быть священник. Теперь я всем священнослужителям передам ваше благословение, и тот опыт, который вы благословили использовать, в Первой мировой войне, будет использован и сегодня. Священство преисполнено духом святым, и вы продолжили апостольскую преемственность, когда духом святым движимые идут на подвиг", - сказал митрополит Иоанн при вручении награды. Митрополит сообщил предстоятелю РПЦ, что тот своим первосвятительским служением дает всем пример духовного служения. "Я благодарю вас, всех архипастырей и пастырей, всех мирян, по вашему благословению, пришедших для того, чтобы помочь обездоленным, раненым, чтобы защитить нашу святую Русь… Благодарю за награду, мы молимся за вас", - сказал митрополит Иоанн.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом

Патриарх Кирилл наградил митрополита Белгородского Иоанна орденом святителя Иннокентия

© Фото : предоставлено пресс-службой Белгородской епархииМитрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов)
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Белгородской епархии
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) будут использовать духовный опыт Первой мировой войны, когда священники шли на духовные подвиги, сказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов).
В понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в Успенском соборе московского Кремля, после окончания которой митрополит Иоанн был награжден орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени "во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии".
«
"Вы первым возвысили голос для того, чтобы остановить зло. Я благодарю вас особо за сегодняшнее наставление в алтаре, вы четко определили, где должен быть священник. Теперь я всем священнослужителям передам ваше благословение, и тот опыт, который вы благословили использовать, в Первой мировой войне, будет использован и сегодня. Священство преисполнено духом святым, и вы продолжили апостольскую преемственность, когда духом святым движимые идут на подвиг", - сказал митрополит Иоанн при вручении награды.
Митрополит сообщил предстоятелю РПЦ, что тот своим первосвятительским служением дает всем пример духовного служения.
«
"Я благодарю вас, всех архипастырей и пастырей, всех мирян, по вашему благословению, пришедших для того, чтобы помочь обездоленным, раненым, чтобы защитить нашу святую Русь… Благодарю за награду, мы молимся за вас", - сказал митрополит Иоанн.
Председатель миссионерского отдела Московского патриархата митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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