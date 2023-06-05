https://ria.ru/20230605/mir-1876293802.html

Телерадиокомпания "Мир" сообщила о попавшей в эфир незаконной врезке

Телерадиокомпания "Мир" сообщила о попавшей в эфир незаконной врезке - РИА Новости, 05.06.2023

Телерадиокомпания "Мир" сообщила о попавшей в эфир незаконной врезке

Незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала и радио "Мир" произошла в понедельник, вся информация, которая была размещена в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:37

2023-06-05T18:37

2023-06-05T18:37

происшествия

технологии

россия

мир (телерадиокомпания)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала и радио "Мир" произошла в понедельник, вся информация, которая была размещена в период с 12.48 до 13.18 не имеет отношения к телеканалу и является фейком и провокацией, говорится в выпуске новостей, размещенном на странице "Вконтакте" телеканала. "Сегодня с 12:40 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала "Мир" и радио "Мир". В настоящий момент, специалистам МТРК "Мир" удалось восстановить вещание телеканала "Мир" и радио "Мир", вся информация, размещенная с 12.41 до 13.18 не имеет отношения к МТРК "Мир" и является абсолютным фейком и провокацией", - сказал ведущий телеканала. Ранее в понедельник произошел взлом ряда радиочастот, в эфир транслировалось якобы "Обращение президента РФ Владимира Путина". Сейчас контроль над вещанием восстановлен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Обращение президента", которое прозвучало по радио после взлома - фейк.

https://ria.ru/20230223/krym-1853998868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, технологии, россия, мир (телерадиокомпания)