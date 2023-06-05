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Минтранс назвал сроки создания ФГУП по железным дорогам в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2023
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14:13 05.06.2023 (обновлено: 14:48 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/mintrans-1876232772.html
Минтранс назвал сроки создания ФГУП по железным дорогам в новых регионах
Минтранс назвал сроки создания ФГУП по железным дорогам в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2023
Минтранс назвал сроки создания ФГУП по железным дорогам в новых регионах
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) по железным дорогам в новых регионах будет создано в течение квартала, сообщил министр транспорта РФ... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:13
2023-06-05T14:48
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) по железным дорогам в новых регионах будет создано в течение квартала, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Правительство РФ в конце мая 2023 года утвердило распоряжение о создании на территории новых регионов России федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предприятие будет находиться в ведении Росжелдора. Его головной офис расположится в Донецке.&quot;Мы сейчас запустили процедуры по созданию федерального ГУПа на новых территориях – именно по железнодорожной части. И мы здесь особое внимание уделяем социальным вопросам. Сделаем предложение всем железнодорожникам, чтобы они при желании могли перейти в новый федеральный ГУП, который мы на этой территории будем осваивать в ближайшее время. Мы его создадим в течение квартала&quot;, - сообщил Савельев на встрече с Путиным в понедельник.По его словам, в текущем году новым регионам будет передано 434 единицы техники, 300 автобусов, десять единиц дорожно-строительной техники, 23 локомотива и одиннадцать составов электропоездов для пригородного сообщения. "В целом задачи по обеспечению мы сейчас решаем", - добавил министр.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир путин
Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Владимир Путин
Минтранс назвал сроки создания ФГУП по железным дорогам в новых регионах

Савельев: ФГУП по железным дорогам в новых регионах создадут в течение квартала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства транспорта России
Здание министерства транспорта России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства транспорта России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) по железным дорогам в новых регионах будет создано в течение квартала, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Правительство РФ в конце мая 2023 года утвердило распоряжение о создании на территории новых регионов России федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предприятие будет находиться в ведении Росжелдора. Его головной офис расположится в Донецке.
«

"Мы сейчас запустили процедуры по созданию федерального ГУПа на новых территориях – именно по железнодорожной части. И мы здесь особое внимание уделяем социальным вопросам. Сделаем предложение всем железнодорожникам, чтобы они при желании могли перейти в новый федеральный ГУП, который мы на этой территории будем осваивать в ближайшее время. Мы его создадим в течение квартала", - сообщил Савельев на встрече с Путиным в понедельник.

По его словам, в текущем году новым регионам будет передано 434 единицы техники, 300 автобусов, десять единиц дорожно-строительной техники, 23 локомотива и одиннадцать составов электропоездов для пригородного сообщения. "В целом задачи по обеспечению мы сейчас решаем", - добавил министр.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Глава Минтранса рассказал о планах ремонта дорог в новых регионах
Вчера, 14:34
 
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Владимир Путин
 
 
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