https://ria.ru/20230605/mintrans-1876232772.html

Минтранс назвал сроки создания ФГУП по железным дорогам в новых регионах

Минтранс назвал сроки создания ФГУП по железным дорогам в новых регионах - РИА Новости, 05.06.2023

Минтранс назвал сроки создания ФГУП по железным дорогам в новых регионах

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) по железным дорогам в новых регионах будет создано в течение квартала, сообщил министр транспорта РФ... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:13

2023-06-05T14:13

2023-06-05T14:48

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) по железным дорогам в новых регионах будет создано в течение квартала, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Правительство РФ в конце мая 2023 года утвердило распоряжение о создании на территории новых регионов России федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Предприятие будет находиться в ведении Росжелдора. Его головной офис расположится в Донецке."Мы сейчас запустили процедуры по созданию федерального ГУПа на новых территориях – именно по железнодорожной части. И мы здесь особое внимание уделяем социальным вопросам. Сделаем предложение всем железнодорожникам, чтобы они при желании могли перейти в новый федеральный ГУП, который мы на этой территории будем осваивать в ближайшее время. Мы его создадим в течение квартала", - сообщил Савельев на встрече с Путиным в понедельник.По его словам, в текущем году новым регионам будет передано 434 единицы техники, 300 автобусов, десять единиц дорожно-строительной техники, 23 локомотива и одиннадцать составов электропоездов для пригородного сообщения. "В целом задачи по обеспечению мы сейчас решаем", - добавил министр.

https://ria.ru/20230605/dorogi-1876236427.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир путин