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Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:36 05.06.2023 (обновлено: 04:41 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/merkel-1876143460.html
Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии
Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии - РИА Новости, 05.06.2023
Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии
Численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T04:36
2023-06-05T04:41
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель в беседе на Spiegel TV.Проблема Украины, по мнению аналитика, заключается не в количестве вооружений, которые постоянно поставляются, а в численности армии и населения. Перевес у России в последнем, как считает Меркель, приведет к тому, что за киевский режим больше некому будет воевать с западным оружием.Политолог сослался на некие данные, согласно которым в России на данный момент "вооружены" один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, и еще 45 миллионов могут пополнить ряды вооруженных сил в случае необходимости. Откуда были взяты эти цифры, Меркель не уточнил."Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим", — подытожил аналитик.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20230605/nato-1876142565.html
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в мире, германия, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Москва
Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии

Немецкий политолог Меркель: люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие

© AP Photo / Petros GiannakourisБронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа
Бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Бронежилет военнослужащего армии Украины лежит на краю окопа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель в беседе на Spiegel TV.
Проблема Украины, по мнению аналитика, заключается не в количестве вооружений, которые постоянно поставляются, а в численности армии и населения. Перевес у России в последнем, как считает Меркель, приведет к тому, что за киевский режим больше некому будет воевать с западным оружием.
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Политолог сослался на некие данные, согласно которым в России на данный момент "вооружены" один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, и еще 45 миллионов могут пополнить ряды вооруженных сил в случае необходимости. Откуда были взяты эти цифры, Меркель не уточнил.
«
"Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим", — подытожил аналитик.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОМосква
 
 
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