https://ria.ru/20230605/merkel-1876143460.html
Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии
Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии - РИА Новости, 05.06.2023
Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии
Численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T04:36
2023-06-05T04:36
2023-06-05T04:41
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Численное превосходство российской армии приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, такое мнение выразил немецкий политолог Вольф Меркель в беседе на Spiegel TV.Проблема Украины, по мнению аналитика, заключается не в количестве вооружений, которые постоянно поставляются, а в численности армии и населения. Перевес у России в последнем, как считает Меркель, приведет к тому, что за киевский режим больше некому будет воевать с западным оружием.Политолог сослался на некие данные, согласно которым в России на данный момент "вооружены" один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, и еще 45 миллионов могут пополнить ряды вооруженных сил в случае необходимости. Откуда были взяты эти цифры, Меркель не уточнил."Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим", — подытожил аналитик.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Киеву лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20230605/nato-1876142565.html
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Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха украинской армии
Немецкий политолог Меркель: люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие