https://ria.ru/20230605/mariupol-1876230892.html
Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах
Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах - РИА Новости, 05.06.2023
Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах
Аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:07
2023-06-05T14:07
2023-06-05T14:14
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
безопасность
донецкая народная республика
виталий савельев
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."В завершение могу сказать, что в наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", - сказал министр.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858897441.html
мариуполь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах
Минтранс допустил ввод аэропорта Мариуполя в 2024-2025 годах, если позволит обстановка