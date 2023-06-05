https://ria.ru/20230605/mariupol-1876230892.html

Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах

Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах - РИА Новости, 05.06.2023

Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах

Аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:07

2023-06-05T14:07

2023-06-05T14:14

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

безопасность

донецкая народная республика

виталий савельев

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."В завершение могу сказать, что в наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", - сказал министр.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858897441.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

мариуполь, россия, безопасность, донецкая народная республика, виталий савельев, владимир путин, ситуация в днр и лнр