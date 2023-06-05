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Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 05.06.2023 (обновлено: 14:14 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/mariupol-1876230892.html
Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах
Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах - РИА Новости, 05.06.2023
Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах
Аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:07
2023-06-05T14:14
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
безопасность
донецкая народная республика
виталий савельев
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."В завершение могу сказать, что в наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", - сказал министр.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858897441.html
мариуполь
россия
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мариуполь, россия, безопасность, донецкая народная республика, виталий савельев, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Виталий Савельев, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Аэропорт Мариуполя планируют запустить в 2024-2025 годах

Минтранс допустил ввод аэропорта Мариуполя в 2024-2025 годах, если позволит обстановка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание терминала мариупольского аэропорта
Здание терминала мариупольского аэропорта - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Здание терминала мариупольского аэропорта. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В завершение могу сказать, что в наше общее развитие также попадают пять аэропортов – это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации. Считаем, что, если позволит обстановка, в течение 2024–2025 годов мы сможем задействовать этот аэропорт. Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения", - сказал министр.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВиталий СавельевВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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