https://ria.ru/20230605/marganets-1876142037.html
Росприроднадзор выявил в Волге превышение ПДК марганца более чем в 40 раз
Росприроднадзор выявил в Волге превышение ПДК марганца более чем в 40 раз - РИА Новости, 05.06.2023
Росприроднадзор выявил в Волге превышение ПДК марганца более чем в 40 раз
Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге и аммоний-ионов более чем в 50 раз в Дону, сообщила в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T03:23
2023-06-05T03:23
2023-06-05T05:38
дон
россия
иртыш (река)
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге и аммоний-ионов более чем в 50 раз в Дону, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова.По ее словам, в прошлом году специалисты службы взяли 3,5 тысячи проб на Волге и 2,5 тысячи на Дону."При исследовании экологического состояния реки Волги были установлены превышения предельно допустимых концентраций более чем в 65 раз по БПК5 (биохимическое потребление кислорода – ред.) в местах осуществления деятельности предприятий, относящихся к сфере деятельности жилищно-коммунального хозяйства. По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий", - сказала Радионова.Кроме того, по ее словам, анализ экологического состояния Дона выявил превышения ПДК по аммоний-ионам более чем в 50 раз и более чем в 20 раз — железа общего в устьевых участках малых рек, впадающих в Дон.С 20 апреля 2023 года Росприроднадзор продолжает масштабную проверку водных объектов России. Служба обследует экологическое состояние Иртыша, Дона, Волги, Оби, Ангары.
https://ria.ru/20230605/nadzor-1876141444.html
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дон, россия, иртыш (река), светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Дон, Россия, Иртыш (река), Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Росприроднадзор выявил в Волге превышение ПДК марганца более чем в 40 раз
Глава Росприроднадзора Радионова: в Волге выявили превышение марганца более чем в 40 раз
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Росприроднадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации марганца более чем в 40 раз в Волге и аммоний-ионов более чем в 50 раз в Дону, сообщила в интервью РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова.
По ее словам, в прошлом году специалисты службы взяли 3,5 тысячи проб на Волге и 2,5 тысячи на Дону.
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"При исследовании экологического состояния реки Волги были установлены превышения предельно допустимых концентраций более чем в 65 раз по БПК5 (биохимическое потребление кислорода – ред.) в местах осуществления деятельности предприятий, относящихся к сфере деятельности жилищно-коммунального хозяйства. По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий", - сказала Радионова.
Кроме того, по ее словам, анализ экологического состояния Дона выявил превышения ПДК по аммоний-ионам более чем в 50 раз и более чем в 20 раз — железа общего в устьевых участках малых рек, впадающих в Дон.
С 20 апреля 2023 года Росприроднадзор продолжает масштабную проверку водных объектов России
. Служба обследует экологическое состояние Иртыша
, Дона, Волги, Оби
, Ангары
.
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