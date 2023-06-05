https://ria.ru/20230605/luna-1876317403.html

ЕКА планирует разработать космический корабль для отправки людей на Луну

ЕКА планирует разработать космический корабль для отправки людей на Луну - РИА Новости, 05.06.2023

ЕКА планирует разработать космический корабль для отправки людей на Луну

Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено разработать космический корабль для доставки астронавтов на Луну в следующем десятилетии, сообщает газета... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:28

2023-06-05T20:28

2023-06-05T20:28

наука

европа

европейское космическое агентство

наса

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено разработать космический корабль для доставки астронавтов на Луну в следующем десятилетии, сообщает газета Financial Times. "Европейское космическое агентство готовит предложения по разработке космических аппаратов в течение следующего десятилетия, которые могли бы доставить астронавтов ЕКА на орбиту и на Луну", - говорится в сообщении газеты со ссылкой на гендиректора агентства Йозефа Ашбахера. Газета, ссылаясь на Ашбахера, также отмечает, что проект имеет решающее значение для Европы, поскольку необходимо наверстать упущенное в глобальной гонке в космической сфере. Газета со ссылкой на отчет, составленный по заказу ЕКА, добавляет, что национальные космические агентства, а также частные компании объявили о более чем 100 лунных миссиях до 2030 года, при этом Европа руководит лишь двумя из них. При этом, согласно упомянутому отчету, у Европы не было собственных возможностей для запуска людей, и она полагалась на неевропейских партнеров в этом вопросе. В настоящее время ЕКА является младшим партнером американского космического агентства NASA по проектам исследования Луны, пишет издание.

https://ria.ru/20230530/luna-1875182340.html

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европа, европейское космическое агентство, наса