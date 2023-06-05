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Антироссийским планам Запада не суждено сбыться, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023
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23:24 05.06.2023 (обновлено: 23:29 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/lavrov-1876333951.html
Антироссийским планам Запада не суждено сбыться, заявил Лавров
Антироссийским планам Запада не суждено сбыться, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023
Антироссийским планам Запада не суждено сбыться, заявил Лавров
Антироссийским планам, о которых Запад открыто объявил, не суждено сбыться, в России ни у кого нет в этом сомнений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:24
2023-06-05T23:29
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
политика
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Антироссийским планам, о которых Запад открыто объявил, не суждено сбыться, в России ни у кого нет в этом сомнений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы в курсе планов, которые Запад не просто вынашивает, а открыто объявил в отношении нашей страны. ... У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, политика
Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, В мире, Политика
Антироссийским планам Запада не суждено сбыться, заявил Лавров

Лавров: антироссийским планам, о которых открыто объявил Запад, не суждено сбыться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Антироссийским планам, о которых Запад открыто объявил, не суждено сбыться, в России ни у кого нет в этом сомнений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Вы в курсе планов, которые Запад не просто вынашивает, а открыто объявил в отношении нашей страны. ... У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.
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