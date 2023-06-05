https://ria.ru/20230605/lavrov-1876333951.html

Антироссийским планам Запада не суждено сбыться, заявил Лавров

Антироссийским планам Запада не суждено сбыться, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023

Антироссийским планам Запада не суждено сбыться, заявил Лавров

Антироссийским планам, о которых Запад открыто объявил, не суждено сбыться, в России ни у кого нет в этом сомнений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T23:24

2023-06-05T23:24

2023-06-05T23:29

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

политика

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Антироссийским планам, о которых Запад открыто объявил, не суждено сбыться, в России ни у кого нет в этом сомнений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вы в курсе планов, которые Запад не просто вынашивает, а открыто объявил в отношении нашей страны. ... У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

https://ria.ru/20230602/ssha-1875758737.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, политика