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Сальдо исключил возможность захвата Крыма Украиной - РИА Новости, 05.06.2023
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07:25 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/krym-1876148790.html
Сальдо исключил возможность захвата Крыма Украиной
Сальдо исключил возможность захвата Крыма Украиной - РИА Новости, 05.06.2023
Сальдо исключил возможность захвата Крыма Украиной
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:25
2023-06-05T07:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым. Ранее украинские и американские политики и представители военных ведомств неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ среди прочего является захват Крыма. "Если посмотреть в недавнее прошлое, то говорящие головы из Киева и Вашингтона назначали сроки захвата Крыма ещё на конец лета 2022 года, а потом постоянно их переносили. Но всё что-то никак. Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться", - сказал Сальдо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина, россия, сша, владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины, оон
Украина, Россия, США, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН
Сальдо исключил возможность захвата Крыма Украиной

Врио главы Херсонской области Сальдо: у Украины не хватит сил захватить Крым

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым.
Ранее украинские и американские политики и представители военных ведомств неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ среди прочего является захват Крыма.
"Если посмотреть в недавнее прошлое, то говорящие головы из Киева и Вашингтона назначали сроки захвата Крыма ещё на конец лета 2022 года, а потом постоянно их переносили. Но всё что-то никак. Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться", - сказал Сальдо.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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УкраинаРоссияСШАВладимир СальдоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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