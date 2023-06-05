https://ria.ru/20230605/krym-1876148790.html

Сальдо исключил возможность захвата Крыма Украиной

Сальдо исключил возможность захвата Крыма Украиной - РИА Новости, 05.06.2023

Сальдо исключил возможность захвата Крыма Украиной

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T07:25

2023-06-05T07:25

2023-06-05T07:25

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владимир сальдо

владимир путин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что у Украины и США не хватит сил захватить Крым. Ранее украинские и американские политики и представители военных ведомств неоднократно заявляли, что целью анонсируемого контрнаступления ВСУ среди прочего является захват Крыма. "Если посмотреть в недавнее прошлое, то говорящие головы из Киева и Вашингтона назначали сроки захвата Крыма ещё на конец лета 2022 года, а потом постоянно их переносили. Но всё что-то никак. Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться", - сказал Сальдо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230604/krym-1876027639.html

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украина, россия, сша, владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины, оон