https://ria.ru/20230605/krazha-1876294919.html

В Москве вооруженные грабители обокрали водителя

В Москве вооруженные грабители обокрали водителя - РИА Новости, 05.06.2023

В Москве вооруженные грабители обокрали водителя

Неизвестные на юго-востоке Москвы выстрелили в мужчину, предположительно, из травматического пистолета и похитили некое имущество из багажника его машины, после РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T18:48

2023-06-05T18:48

2023-06-05T18:48

происшествия

москва

авто

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные на юго-востоке Москвы выстрелили в мужчину, предположительно, из травматического пистолета и похитили некое имущество из багажника его машины, после нападения злоумышленники сбежали, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным полиции, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о "ранении мужчины" на Волжском бульваре. "Установлено, что неизвестные, предположительно, из травматического оружия произвели выстрел в мужчину, вскрыли багажник его автомашины и открыто похитили имущество. После чего с места происшествия скрылись", - сказал собеседник, не уточняя, что именно было похищено. Сейчас полицейские ищут злоумышленников и устанавливают сумму ущерба. Потерпевший направлен в больницу, отметил представитель пресс-службы. В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что неизвестные взламывали багажник авто с помощью молотков. Пострадавший мужчина получил незначительное ранение ноги.

https://ria.ru/20230603/strelba-1875936631.html

https://ria.ru/20230601/ubiystvo-1875610161.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)