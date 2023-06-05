https://ria.ru/20230605/krazha-1876294919.html
В Москве вооруженные грабители обокрали водителя
В Москве вооруженные грабители обокрали водителя - РИА Новости, 05.06.2023
В Москве вооруженные грабители обокрали водителя
Неизвестные на юго-востоке Москвы выстрелили в мужчину, предположительно, из травматического пистолета и похитили некое имущество из багажника его машины, после РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:48
2023-06-05T18:48
2023-06-05T18:48
происшествия
москва
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные на юго-востоке Москвы выстрелили в мужчину, предположительно, из травматического пистолета и похитили некое имущество из багажника его машины, после нападения злоумышленники сбежали, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По данным полиции, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о "ранении мужчины" на Волжском бульваре. "Установлено, что неизвестные, предположительно, из травматического оружия произвели выстрел в мужчину, вскрыли багажник его автомашины и открыто похитили имущество. После чего с места происшествия скрылись", - сказал собеседник, не уточняя, что именно было похищено. Сейчас полицейские ищут злоумышленников и устанавливают сумму ущерба. Потерпевший направлен в больницу, отметил представитель пресс-службы. В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что неизвестные взламывали багажник авто с помощью молотков. Пострадавший мужчина получил незначительное ранение ноги.
https://ria.ru/20230603/strelba-1875936631.html
https://ria.ru/20230601/ubiystvo-1875610161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве вооруженные грабители обокрали водителя
На юго-востоке Москвы злоумышленники выстрелили в мужчину и похитили имущество из машины
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неизвестные на юго-востоке Москвы выстрелили в мужчину, предположительно, из травматического пистолета и похитили некое имущество из багажника его машины, после нападения злоумышленники сбежали, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о "ранении мужчины" на Волжском бульваре.
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"Установлено, что неизвестные, предположительно, из травматического оружия произвели выстрел в мужчину, вскрыли багажник его автомашины и открыто похитили имущество. После чего с места происшествия скрылись", - сказал собеседник, не уточняя, что именно было похищено.
Сейчас полицейские ищут злоумышленников и устанавливают сумму ущерба. Потерпевший направлен в больницу, отметил представитель пресс-службы.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что неизвестные взламывали багажник авто с помощью молотков. Пострадавший мужчина получил незначительное ранение ноги.
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