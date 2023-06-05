https://ria.ru/20230605/koreya-1876221776.html

В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове

В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове - РИА Новости, 05.06.2023

В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове

Ситуация на Корейском полуострове имеет тенденцию к эскалации из-за действий США и их союзников, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:35

2023-06-05T13:35

2023-06-05T13:54

в мире

сша

россия

андрей руденко

корейский полуостров

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове имеет тенденцию к эскалации из-за действий США и их союзников, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она есть сейчас. К сожалению, у нас нет особых поводов для особого оптимизма, поскольку действия США и союзников в этом регионе провоцируют напряжённость", - сказал Руденко."К сожалению, фактически заморожен шестисторонний переговорный трек, не по нашей вине. Мы уже говорили и направляли соответствующие сигналы, что Россия готова возобновить переговоры, но наши западные коллеги на них не откликаются. Ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к эскалации", - добавил Руденко.

https://ria.ru/20230525/razryadka-1874000981.html

сша

россия

корейский полуостров

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в мире, сша, россия, андрей руденко, корейский полуостров