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В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове
В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове - РИА Новости, 05.06.2023
В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове
Ситуация на Корейском полуострове имеет тенденцию к эскалации из-за действий США и их союзников, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:35
2023-06-05T13:35
2023-06-05T13:54
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андрей руденко
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове имеет тенденцию к эскалации из-за действий США и их союзников, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она есть сейчас. К сожалению, у нас нет особых поводов для особого оптимизма, поскольку действия США и союзников в этом регионе провоцируют напряжённость", - сказал Руденко."К сожалению, фактически заморожен шестисторонний переговорный трек, не по нашей вине. Мы уже говорили и направляли соответствующие сигналы, что Россия готова возобновить переговоры, но наши западные коллеги на них не откликаются. Ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к эскалации", - добавил Руденко.
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в мире, сша, россия, андрей руденко, корейский полуостров
В мире, США, Россия, Андрей Руденко, Корейский полуостров
В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове
Замглавы МИД Руденко: действия США провоцируют напряженность на Корейском полуострове
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове имеет тенденцию к эскалации из-за действий США и их союзников, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она есть сейчас. К сожалению, у нас нет особых поводов для особого оптимизма, поскольку действия США и союзников в этом регионе провоцируют напряжённость", - сказал Руденко.
"К сожалению, фактически заморожен шестисторонний переговорный трек, не по нашей вине. Мы уже говорили и направляли соответствующие сигналы, что Россия готова возобновить переговоры, но наши западные коллеги на них не откликаются. Ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к эскалации", - добавил Руденко.
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