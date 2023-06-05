Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 05.06.2023 (обновлено: 13:54 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/koreya-1876221776.html
В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове
В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове - РИА Новости, 05.06.2023
В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове
Ситуация на Корейском полуострове имеет тенденцию к эскалации из-за действий США и их союзников, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:35
2023-06-05T13:54
в мире
сша
россия
андрей руденко
корейский полуостров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2c6b7bbf8cde1dfdc8d4dfe13fba88d9.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове имеет тенденцию к эскалации из-за действий США и их союзников, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она есть сейчас. К сожалению, у нас нет особых поводов для особого оптимизма, поскольку действия США и союзников в этом регионе провоцируют напряжённость", - сказал Руденко."К сожалению, фактически заморожен шестисторонний переговорный трек, не по нашей вине. Мы уже говорили и направляли соответствующие сигналы, что Россия готова возобновить переговоры, но наши западные коллеги на них не откликаются. Ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к эскалации", - добавил Руденко.
https://ria.ru/20230525/razryadka-1874000981.html
сша
россия
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912687_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b91dc277aa357c34326db7b97e409cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, андрей руденко, корейский полуостров
В мире, США, Россия, Андрей Руденко, Корейский полуостров
В МИД заявили, что США провоцируют напряженность на Корейском полуострове

Замглавы МИД Руденко: действия США провоцируют напряженность на Корейском полуострове

© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове имеет тенденцию к эскалации из-за действий США и их союзников, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы хотели бы видеть ситуацию более предсказуемой, чем она есть сейчас. К сожалению, у нас нет особых поводов для особого оптимизма, поскольку действия США и союзников в этом регионе провоцируют напряжённость", - сказал Руденко.
"К сожалению, фактически заморожен шестисторонний переговорный трек, не по нашей вине. Мы уже говорили и направляли соответствующие сигналы, что Россия готова возобновить переговоры, но наши западные коллеги на них не откликаются. Ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к эскалации", - добавил Руденко.
Посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Посол России ожидает разрядки в ситуации с конфликтом в Корее
25 мая, 09:22
 
В миреСШАРоссияАндрей РуденкоКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала