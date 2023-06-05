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В Госдуме предрекли Киеву "ужасный конец" после контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
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06:27 05.06.2023 (обновлено: 08:18 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html
В Госдуме предрекли Киеву "ужасный конец" после контрнаступления ВСУ
В Госдуме предрекли Киеву "ужасный конец" после контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
В Госдуме предрекли Киеву "ужасный конец" после контрнаступления ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что украинское контрнаступление станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T06:27
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украина
киев
владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что украинское контрнаступление станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима. Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Wall Street Journal заявил, что Киеву хотелось бы получить больше западного оружия для контрнаступления, но он не может ждать его "месяцами". По его мнению, на сегодняшний день Украина готова к контрнаступлению."Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца. К сожалению, из-за действий своих властей, обычные украинцы тоже хлебнут горя", - сказал РИА Новости Бабашов. По его словам, шансов на успешное наступление у "киевской хунты" нет. "Российская армия на данный момент настолько укрепилась на своих боевых позициях, что любые наступательные действия со стороны Украины приведут к огромному числу потерь, как в технике, так и в живой силе", - подчеркнул депутат. По его словам, громкие заявления о некоем наступлении от украинских чиновников и военных звучат последние месяцев восемь. "Насколько я помню, ими уже было объявлено о трех наступлениях и ни одного не реализовано. То у них слишком дождливо, то снежно, то земля размякла. Тем не менее, думаю, что в этот раз Зеленскому придется предпринять наступательные действия, кровавый клоун обязан отчитаться о проделанной работе перед Вашингтонским обкомом", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876140759.html
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украина, киев, владимир зеленский, госдума рф
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме предрекли Киеву "ужасный конец" после контрнаступления ВСУ

Депутат Бабашов: контрнаступление ВСУ станет началом "скорого и ужасного" конца для Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что украинское контрнаступление станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима.
Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Wall Street Journal заявил, что Киеву хотелось бы получить больше западного оружия для контрнаступления, но он не может ждать его "месяцами". По его мнению, на сегодняшний день Украина готова к контрнаступлению.
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"Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца. К сожалению, из-за действий своих властей, обычные украинцы тоже хлебнут горя", - сказал РИА Новости Бабашов.
По его словам, шансов на успешное наступление у "киевской хунты" нет.
"Российская армия на данный момент настолько укрепилась на своих боевых позициях, что любые наступательные действия со стороны Украины приведут к огромному числу потерь, как в технике, так и в живой силе", - подчеркнул депутат.
По его словам, громкие заявления о некоем наступлении от украинских чиновников и военных звучат последние месяцев восемь.
"Насколько я помню, ими уже было объявлено о трех наступлениях и ни одного не реализовано. То у них слишком дождливо, то снежно, то земля размякла. Тем не менее, думаю, что в этот раз Зеленскому придется предпринять наступательные действия, кровавый клоун обязан отчитаться о проделанной работе перед Вашингтонским обкомом", - подчеркнул депутат.
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УкраинаКиевВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
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