https://ria.ru/20230605/konflikt-1876165123.html
США пытаются создать новый конфликт в Европе, заявили в Совфеде
США пытаются создать новый конфликт в Европе, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.06.2023
США пытаются создать новый конфликт в Европе, заявили в Совфеде
США будут стремиться и далее чужими руками создавать все новые конфликты в Европе, включая Приднестровье, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:41
2023-06-05T09:41
2023-06-05T09:41
политика
ольга ковитиди
сша
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США будут стремиться и далее чужими руками создавать все новые конфликты в Европе, включая Приднестровье, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Необходимо понимать, что Соединенные Штаты в ближайшее время постараются максимально усугубить внешнеполитическую европейскую повестку. Называйте это как угодно: второй фронт, третий фронт, украинское контрнаступление – смысл не меняется, США нужна активизация уже проплаченной войны с Россией. Руками Украины или Польши – значения не имеет. США нужна война в Европе против России", - сказала политик РИА Новости. По мнению Ковитиди, США нужна война в Приднестровье, в которой подконтрольный Вашингтону Кишинев будет оказывать максимальное содействие Украине. Она также подчеркнула, что заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что если украинской армии будет необходимо, ей готовы дать право зайти на территорию республики, чтобы "разобраться со складами, вооружением и личным составом", не оставляет сомнений, что "США хотят любой ценой разморозить приднестровский конфликт, используя карманное государство для битья – Украину". По словам законодателя, после того, как Грузия не дала себя втянуть в войну против России, а Тбилиси оказался мудрее многих столиц ЕС, в Вашингтоне поставили на развитие молдавского военного кейса. "Необходимо напомнить господам американцам, что, разыгрывая молдавский вариант с целью захвата Приднестровья, США уже не удастся сохранить "хорошую мину". Проблема в том, что гарантии безопасности и мирного урегулирования конфликта в Приднестровье давались международным сообществом в формате 5+2, самими Штатами, ЕС и ОБСЕ как участниками мирных переговоров. Новая война в Приднестровье проявит подлинное лицо США – лицо агрессора, а этого им так не хочется", - сказала Ковитиди. По её мнению, в Вашингтоне прекрасно осознают, что война в Приднестровье несёт серьёзные международные репутационные риски как для самих Штатов, так и для Украины. "Мир вынужден будет признать, что агрессоры США и Украина, а не Россия. Поэтому мастера политической интриги англо-американцы постараются подготовить провокацию и новую, как они думают, головную боль России", - заключила она.
https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872042427.html
https://ria.ru/20230605/polsha-1875831087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ольга ковитиди, сша
Политика, Ольга Ковитиди, США
США пытаются создать новый конфликт в Европе, заявили в Совфеде
Сенатор Ковитиди: США попытаются создать новый конфликт в Европе, включая в Приднестровье
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США будут стремиться и далее чужими руками создавать все новые конфликты в Европе, включая Приднестровье, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Необходимо понимать, что Соединенные Штаты в ближайшее время постараются максимально усугубить внешнеполитическую европейскую повестку. Называйте это как угодно: второй фронт, третий фронт, украинское контрнаступление – смысл не меняется, США нужна активизация уже проплаченной войны с Россией. Руками Украины или Польши – значения не имеет. США нужна война в Европе против России", - сказала политик РИА Новости.
По мнению Ковитиди, США
нужна война в Приднестровье, в которой подконтрольный Вашингтону Кишинев
будет оказывать максимальное содействие Украине
. Она также подчеркнула, что заявление президента Молдавии Майи Санду
о том, что если украинской армии будет необходимо, ей готовы дать право зайти на территорию республики, чтобы "разобраться со складами, вооружением и личным составом", не оставляет сомнений, что "США хотят любой ценой разморозить приднестровский конфликт, используя карманное государство для битья – Украину".
По словам законодателя, после того, как Грузия
не дала себя втянуть в войну против России
, а Тбилиси
оказался мудрее многих столиц ЕС
, в Вашингтоне поставили на развитие молдавского военного кейса.
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"Необходимо напомнить господам американцам, что, разыгрывая молдавский вариант с целью захвата Приднестровья, США уже не удастся сохранить "хорошую мину". Проблема в том, что гарантии безопасности и мирного урегулирования конфликта в Приднестровье давались международным сообществом в формате 5+2, самими Штатами, ЕС и ОБСЕ
как участниками мирных переговоров. Новая война в Приднестровье проявит подлинное лицо США – лицо агрессора, а этого им так не хочется", - сказала Ковитиди.
По её мнению, в Вашингтоне прекрасно осознают, что война в Приднестровье несёт серьёзные международные репутационные риски как для самих Штатов, так и для Украины. "Мир вынужден будет признать, что агрессоры США и Украина, а не Россия. Поэтому мастера политической интриги англо-американцы постараются подготовить провокацию и новую, как они думают, головную боль России", - заключила она.
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