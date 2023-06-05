https://ria.ru/20230605/kommunarka-1876205991.html

Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке"

Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке" - РИА Новости, 05.06.2023

Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке"

Все помещения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" проверены после срабатывания датчика о пожаре, персонал возвращается к работе,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:37

2023-06-05T12:37

2023-06-05T12:45

происшествия

коммунарка (москва)

москва

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Все помещения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" проверены после срабатывания датчика о пожаре, персонал возвращается к работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Причиной сообщения о возгорании в не сданном лечебном корпусе в клиническом центре "Коммунарка" в новой Москве стало ложное срабатывание автоматической системы о пожаре, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.В депздраве отметили, что ситуация была отработана в стандартном режиме, в соответствии со всеми мерами безопасности. "Все помещения проверены соответствующими службами, персонал возвращается к работе в здание. Пациентов в здании нет, как и угрозы здоровью людей", - сказали там.В депздраве добавили, что в одном из помещений ММКЦ "Коммунарка" сработали противопожарные системы и системы оповещения, но задымления и пожара не было.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876196727.html

коммунарка (москва)

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, коммунарка (москва), москва