https://ria.ru/20230605/kommunarka-1876205991.html
Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке"
Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке" - РИА Новости, 05.06.2023
Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке"
Все помещения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" проверены после срабатывания датчика о пожаре, персонал возвращается к работе,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:45
происшествия
коммунарка (москва)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581710770_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af52ae1f15a84e8ddf19924c7f8c6457.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Все помещения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" проверены после срабатывания датчика о пожаре, персонал возвращается к работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Причиной сообщения о возгорании в не сданном лечебном корпусе в клиническом центре "Коммунарка" в новой Москве стало ложное срабатывание автоматической системы о пожаре, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.В депздраве отметили, что ситуация была отработана в стандартном режиме, в соответствии со всеми мерами безопасности. "Все помещения проверены соответствующими службами, персонал возвращается к работе в здание. Пациентов в здании нет, как и угрозы здоровью людей", - сказали там.В депздраве добавили, что в одном из помещений ММКЦ "Коммунарка" сработали противопожарные системы и системы оповещения, но задымления и пожара не было.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876196727.html
коммунарка (москва)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581710770_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e34768ce279f79bf14174217271757df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммунарка (москва), москва
Происшествия, Коммунарка (Москва), Москва
Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке"
Депздрав Москвы: в больнице в Коммунарке сработала сигнализация, пожара не было
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Все помещения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" проверены после срабатывания датчика о пожаре, персонал возвращается к работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Причиной сообщения о возгорании в не сданном лечебном корпусе в клиническом центре "Коммунарка" в новой Москве
стало ложное срабатывание автоматической системы о пожаре, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС
.
В депздраве отметили, что ситуация была отработана в стандартном режиме, в соответствии со всеми мерами безопасности. "Все помещения проверены соответствующими службами, персонал возвращается к работе в здание. Пациентов в здании нет, как и угрозы здоровью людей", - сказали там.
В депздраве добавили, что в одном из помещений ММКЦ "Коммунарка" сработали противопожарные системы и системы оповещения, но задымления и пожара не было.
В Самарской области две женщины умерли из-за отравления сидром