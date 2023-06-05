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Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке" - РИА Новости, 05.06.2023
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12:37 05.06.2023 (обновлено: 12:45 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kommunarka-1876205991.html
Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке"
Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке" - РИА Новости, 05.06.2023
Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке"
Все помещения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" проверены после срабатывания датчика о пожаре, персонал возвращается к работе,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:37
2023-06-05T12:45
происшествия
коммунарка (москва)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Все помещения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" проверены после срабатывания датчика о пожаре, персонал возвращается к работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Причиной сообщения о возгорании в не сданном лечебном корпусе в клиническом центре "Коммунарка" в новой Москве стало ложное срабатывание автоматической системы о пожаре, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.В депздраве отметили, что ситуация была отработана в стандартном режиме, в соответствии со всеми мерами безопасности. "Все помещения проверены соответствующими службами, персонал возвращается к работе в здание. Пациентов в здании нет, как и угрозы здоровью людей", - сказали там.В депздраве добавили, что в одном из помещений ММКЦ "Коммунарка" сработали противопожарные системы и системы оповещения, но задымления и пожара не было.
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происшествия, коммунарка (москва), москва
Происшествия, Коммунарка (Москва), Москва
Власти рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в "Коммунарке"

Депздрав Москвы: в больнице в Коммунарке сработала сигнализация, пожара не было

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдания на территории карантинного центра в Коммунарке
Здания на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здания на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Все помещения Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" проверены после срабатывания датчика о пожаре, персонал возвращается к работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Причиной сообщения о возгорании в не сданном лечебном корпусе в клиническом центре "Коммунарка" в новой Москве стало ложное срабатывание автоматической системы о пожаре, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
В депздраве отметили, что ситуация была отработана в стандартном режиме, в соответствии со всеми мерами безопасности. "Все помещения проверены соответствующими службами, персонал возвращается к работе в здание. Пациентов в здании нет, как и угрозы здоровью людей", - сказали там.
В депздраве добавили, что в одном из помещений ММКЦ "Коммунарка" сработали противопожарные системы и системы оповещения, но задымления и пожара не было.
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