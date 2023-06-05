Рейтинг@Mail.ru
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 05.06.2023 (обновлено: 21:35 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kitay-1876324759.html
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем - РИА Новости, 05.06.2023
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем
США и Китай расширяют каналы коммуникаций, на этом направлении удалось добиться прогресса, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:30
2023-06-05T21:35
сша
китай
в мире
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США и Китай расширяют каналы коммуникаций, на этом направлении удалось добиться прогресса, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."У нас есть ощущение того, что нам удается добиться прогресса в открытии дополнительных каналов коммуникаций", - сказал Кирби в ходе брифинга.При этом он не отказался прогнозировать, кто следующим из должностных лиц США планирует посетить Китай, как и то, когда это может случиться.
https://ria.ru/20230420/kitay-1866735938.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6bd295a5363c649d6205a627e63562a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, в мире, джон кирби
США, Китай, В мире, Джон Кирби
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем

В Белом доме заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем

© AP Photo / Andy WongФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США и Китай расширяют каналы коммуникаций, на этом направлении удалось добиться прогресса, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"У нас есть ощущение того, что нам удается добиться прогресса в открытии дополнительных каналов коммуникаций", - сказал Кирби в ходе брифинга.
При этом он не отказался прогнозировать, кто следующим из должностных лиц США планирует посетить Китай, как и то, когда это может случиться.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Глава Минфина США заявила, что собирается посетить КНР в "подходящее время"
20 апреля, 19:32
 
СШАКитайВ миреДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала