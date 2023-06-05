https://ria.ru/20230605/kitay-1876324759.html
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем - РИА Новости, 05.06.2023
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем
США и Китай расширяют каналы коммуникаций, на этом направлении удалось добиться прогресса, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:30
2023-06-05T21:30
2023-06-05T21:35
сша
китай
в мире
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США и Китай расширяют каналы коммуникаций, на этом направлении удалось добиться прогресса, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."У нас есть ощущение того, что нам удается добиться прогресса в открытии дополнительных каналов коммуникаций", - сказал Кирби в ходе брифинга.При этом он не отказался прогнозировать, кто следующим из должностных лиц США планирует посетить Китай, как и то, когда это может случиться.
https://ria.ru/20230420/kitay-1866735938.html
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сша, китай, в мире, джон кирби
США, Китай, В мире, Джон Кирби
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем
В Белом доме заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем