https://ria.ru/20230605/kitay-1876152270.html

В китайской провинции Хэйлунцзян рассказали о популярных товарах из России

В китайской провинции Хэйлунцзян рассказали о популярных товарах из России - РИА Новости, 05.06.2023

В китайской провинции Хэйлунцзян рассказали о популярных товарах из России

Среди жителей граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян большим спросом пользуются многие российские продукты питания, включая пиво,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:17

2023-06-05T08:17

2023-06-05T08:17

экономика

хэйлунцзян

россия

китай

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ХАРБИН, 5 июн - РИА Новости. Среди жителей граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян большим спросом пользуются многие российские продукты питания, включая пиво, икру и конфеты, рассказали РИА Новости в народном правительстве провинции. 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка состоится 15-19 июня. По словам провинциальных властей, в этом году в ярмарке примут участие 1297 компаний из 35 стран и регионов. Как рассказали РИА Новости в народном правительстве провинции Хэйлунцзян, в ярмарке примут участие более 50 компаний из России. "В провинции Хэйлунцзян очень большой популярностью пользуются розовое золото, морепродукты, икра, пиво, конфеты, мед, зерно, масло, торты и другие товары из России", - говорится в совместном заявлении, которое предоставили РИА Новости комитет содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян и региональное управление коммерции. По словам местных властей, Россия имеет обширную территорию и пахотные земли, богатые природные ресурсы, а также уникальные преимущества в производстве продуктов питания. "Поэтому все, начиная от зерна и заканчивая продукцией животноводства, от продуктов водного промысла до овощей, фруктов и обработанных продуктов питания, имеет чрезвычайно высокое качество", - говорится в заявлении. Провинциальные власти подчеркнули, что российские продукты питания завоевали большое признание на рынке провинции Хэйлунцзян за их натуральность и экологическую чистоту. Объем импорта российских продуктов питания провинцией постоянно растет. "Поэтому у российских продуктов большое будущее в провинции Хэйлунцзян", - сказано в заявлении. Власти провинции также отметили, что одной из "изюминок" Харбинской ярмарки всегда были русские картины маслом. Выставка российских масляных картин, проводимая во время ярмарки, ежегодно "привлекает множество ценителей искусства, любителей масляной живописи и простых зрителей". Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проводится ежегодно с 1990 года, привлекает представителей бизнеса из более 80 стран и регионов мира. Традиционно на ярмарке широко представлены российские компании и продукция из разных регионов России. Товарооборот провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первый квартал 2023 года увеличился на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,04 миллиарда юаней (около 7,13 миллиарда долларов), следует из опубликованных ранее данных таможенного управления Харбина. По итогам 2022 года, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230605/kharbin-1876151499.html

https://ria.ru/20230601/valyuta-1875662252.html

хэйлунцзян

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, хэйлунцзян, россия, китай