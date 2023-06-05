https://ria.ru/20230605/kherson-1876219965.html
Украинские военные выпустили около 90 снарядов по Херсонской области
Украинские военные выпустили около 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские военные выпустили около 90 снарядов по Херсонской области
Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:32
2023-06-05T13:32
2023-06-05T13:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 июн – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив только за ночь 29 снарядов, всего за стуки по ним прилетело около 90 снарядов, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Каиры, Горностаевка, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. По его словам, днём в воскресенье обстрелам со стороны украинских войск подверглись сёла Подстепное Солонцы Казачьи Лагеря Саги а также города Голая Пристань и Алёшки, всего по ним прилетело около 60 снарядов. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские силы удерживают правый берег, включая областной центр город Херсон.
https://ria.ru/20230605/obstrely-1876169513.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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РИА Новости
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херсонская область , днепр (город), херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Херсон
Украинские военные выпустили около 90 снарядов по Херсонской области
Украинские военные выпустили около 90 снарядов по городам и селам в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 июн – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив только за ночь 29 снарядов, всего за стуки по ним прилетело около 90 снарядов, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка
, Каховка
, Подстепное, Каиры
, Горностаевка, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.
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По его словам, днём в воскресенье обстрелам со стороны украинских войск подверглись сёла Подстепное Солонцы Казачьи Лагеря Саги а также города Голая Пристань и Алёшки, всего по ним прилетело около 60 снарядов.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов.
В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона
и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские силы удерживают правый берег, включая областной центр город Херсон.
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