https://ria.ru/20230605/kherson-1876219965.html

Украинские военные выпустили около 90 снарядов по Херсонской области

Украинские военные выпустили около 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 05.06.2023

Украинские военные выпустили около 90 снарядов по Херсонской области

Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:32

2023-06-05T13:32

2023-06-05T13:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 5 июн – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи не прекращали наносить артиллерийские удары по городам левобережья Днепра в Херсонской области и окрестным селам, выпустив только за ночь 29 снарядов, всего за стуки по ним прилетело около 90 снарядов, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Каиры, Горностаевка, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он. По его словам, днём в воскресенье обстрелам со стороны украинских войск подверглись сёла Подстепное Солонцы Казачьи Лагеря Саги а также города Голая Пристань и Алёшки, всего по ним прилетело около 60 снарядов. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре городов левобережья Днепра в Херсонской области, выпуская в течение суток около 100 снарядов. В начале ноября российское командование решило перебросить войска с правого берега Днепра в районе Херсона и занять оборону по левому берегу. Гражданские власти со своей стороны организовали эвакуацию мирных жителей правобережья, которым грозила опасность из-за постоянных обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские силы удерживают правый берег, включая областной центр город Херсон.

https://ria.ru/20230605/obstrely-1876169513.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

херсонская область

днепр (город)

херсон

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херсонская область , днепр (город), херсон