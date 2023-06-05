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В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга - РИА Новости, 05.06.2023
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16:28 05.06.2023 (обновлено: 17:29 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kheke-1876264971.html
В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга
В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга - РИА Новости, 05.06.2023
В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга
Немецкая прокуратура выдвинула обвинение против лидера фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке из-за использования им в речи... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:28
2023-06-05T17:29
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Немецкая прокуратура выдвинула обвинение против лидера фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке из-за использования им в речи лозунга штурмовых отрядов НСДАП.&quot;Обвиняемый подозревается в публичном использовании символики бывшей национал-социалистической организации&quot;, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Как уточняется, инцидент произошел в 2021 году на предвыборном мероприятии "Альтернативы для Германии" в городе Мерзебурге. По данным прокуратуры, политик, выступая перед примерно 250 слушателями, использовал в своей речи запрещенный девиз штурмовых отрядов нацистов — "Alles für Deutschland" ("Все для Германии". — Прим. ред.). В ведомстве подчеркнули, что Хеке "знал о происхождении и значении этого лозунга"."Альтернатива для Германии" — политическая партия правых взглядов, выступающая против иммиграции в ФРГ. По итогам прошедших в 2021 году выборов ее представители набрали 10,3 процента голосов и получили 83 места в бундестаге.
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в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга

Прокуратура Германии обвинила лидера фракции АдГ Хеке в использовании нацистского лозунга

© AFP 2023 / Ronny Hartmann Глава отделения ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Тюрингии Бьорн Хеке
Глава отделения ультраправой партии Альтернатива для Германии в Тюрингии Бьорн Хеке - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
Глава отделения ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Тюрингии Бьорн Хеке. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Немецкая прокуратура выдвинула обвинение против лидера фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке из-за использования им в речи лозунга штурмовых отрядов НСДАП.
«

"Обвиняемый подозревается в публичном использовании символики бывшей национал-социалистической организации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как уточняется, инцидент произошел в 2021 году на предвыборном мероприятии "Альтернативы для Германии" в городе Мерзебурге. По данным прокуратуры, политик, выступая перед примерно 250 слушателями, использовал в своей речи запрещенный девиз штурмовых отрядов нацистов — "Alles für Deutschland" ("Все для Германии". — Прим. ред.). В ведомстве подчеркнули, что Хеке "знал о происхождении и значении этого лозунга".
"Альтернатива для Германии" — политическая партия правых взглядов, выступающая против иммиграции в ФРГ. По итогам прошедших в 2021 году выборов ее представители набрали 10,3 процента голосов и получили 83 места в бундестаге.
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