https://ria.ru/20230605/kheke-1876264971.html
В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга
В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга - РИА Новости, 05.06.2023
В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга
Немецкая прокуратура выдвинула обвинение против лидера фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке из-за использования им в речи... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:28
2023-06-05T16:28
2023-06-05T17:29
в мире
германия
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Немецкая прокуратура выдвинула обвинение против лидера фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке из-за использования им в речи лозунга штурмовых отрядов НСДАП."Обвиняемый подозревается в публичном использовании символики бывшей национал-социалистической организации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Как уточняется, инцидент произошел в 2021 году на предвыборном мероприятии "Альтернативы для Германии" в городе Мерзебурге. По данным прокуратуры, политик, выступая перед примерно 250 слушателями, использовал в своей речи запрещенный девиз штурмовых отрядов нацистов — "Alles für Deutschland" ("Все для Германии". — Прим. ред.). В ведомстве подчеркнули, что Хеке "знал о происхождении и значении этого лозунга"."Альтернатива для Германии" — политическая партия правых взглядов, выступающая против иммиграции в ФРГ. По итогам прошедших в 2021 году выборов ее представители набрали 10,3 процента голосов и получили 83 места в бундестаге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга
Прокуратура Германии обвинила лидера фракции АдГ Хеке в использовании нацистского лозунга
БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости.
Немецкая прокуратура выдвинула
обвинение против лидера фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке из-за использования им в речи лозунга штурмовых отрядов НСДАП.
«
"Обвиняемый подозревается в публичном использовании символики бывшей национал-социалистической организации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как уточняется, инцидент произошел в 2021 году на предвыборном мероприятии "Альтернативы для Германии" в городе Мерзебурге. По данным прокуратуры, политик, выступая перед примерно 250 слушателями, использовал в своей речи запрещенный девиз штурмовых отрядов нацистов — "Alles für Deutschland" ("Все для Германии". — Прим. ред.). В ведомстве подчеркнули, что Хеке "знал о происхождении и значении этого лозунга".
"Альтернатива для Германии" — политическая партия правых взглядов, выступающая против иммиграции в ФРГ. По итогам прошедших в 2021 году выборов ее представители набрали 10,3 процента голосов и получили 83 места в бундестаге.
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