https://ria.ru/20230605/kheke-1876264971.html

В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга

В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга - РИА Новости, 05.06.2023

В Германии лидера фракции АдГ обвинили в использовании нацистского лозунга

Немецкая прокуратура выдвинула обвинение против лидера фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке из-за использования им в речи... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:28

2023-06-05T16:28

2023-06-05T17:29

в мире

германия

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 5 июн — РИА Новости. Немецкая прокуратура выдвинула обвинение против лидера фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Тюрингии Бьорна Хеке из-за использования им в речи лозунга штурмовых отрядов НСДАП."Обвиняемый подозревается в публичном использовании символики бывшей национал-социалистической организации", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Как уточняется, инцидент произошел в 2021 году на предвыборном мероприятии "Альтернативы для Германии" в городе Мерзебурге. По данным прокуратуры, политик, выступая перед примерно 250 слушателями, использовал в своей речи запрещенный девиз штурмовых отрядов нацистов — "Alles für Deutschland" ("Все для Германии". — Прим. ред.). В ведомстве подчеркнули, что Хеке "знал о происхождении и значении этого лозунга"."Альтернатива для Германии" — политическая партия правых взглядов, выступающая против иммиграции в ФРГ. По итогам прошедших в 2021 году выборов ее представители набрали 10,3 процента голосов и получили 83 места в бундестаге.

https://ria.ru/20230604/plan-1876104008.html

германия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, альтернатива для германии (партия)