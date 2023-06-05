https://ria.ru/20230605/kharbin-1876151499.html
В Харбинской ярмарке примут участие более 50 компаний из России
В Харбинской ярмарке примут участие более 50 компаний из России - РИА Новости, 05.06.2023
В Харбинской ярмарке примут участие более 50 компаний из России
Более 50 российских компаний примут участие в международной торгово-экономической ярмарке, которая откроется 15 июня в китайском Харбине, рассказали РИА Новости РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:05
2023-06-05T08:05
2023-06-05T08:05
экономика
россия
хэйлунцзян
харбин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/00/1557920094_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_5ec84ab98c17e277349ee6a1beeef282.jpg
ХАРБИН (Китай), 5 июн - РИА Новости. Более 50 российских компаний примут участие в международной торгово-экономической ярмарке, которая откроется 15 июня в китайском Харбине, рассказали РИА Новости в народном правительстве провинции Хэйлунцзян. "Всего для участия в 32-й Харбинской ярмарке уже зарегистрировалась 51 российская компания", - говорится в совместном заявлении, которое предоставили РИА Новости комитет содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян и региональное управление коммерции. Российские компании, в частности, представят на выставке продукты питания, продукцию лесопромышленности, туристические проекты. Как отметили местные власти, за время своего существования Харбинская ярмарка сформировала "уникальное преимущество во всестороннем сотрудничестве" с Россией, особенно в плане поиска партнеров и привлечения инвестиций. Количество китайско-российских экономических и торговых мероприятий, которые пройдут в рамках ярмарки, составит, по словам местных властей, четвертую часть от общего числа запланированных на ней мероприятий. "Мы полностью уверены том, что китайско-российское торговое сотрудничество достигнет еще больших успехов и результатов во время выставки", - говорится в заявлении. 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка состоится 15-19 июня. По словам провинциальных властей, в этом году в ярмарке примут участие 1297 компаний из 35 стран и регионов. Ярмарка проводится ежегодно с 1990 года, привлекает представителей бизнеса из более 80 стран и регионов мира. Традиционно на ярмарке широко представлены российские компании и продукция из разных регионов России.
https://ria.ru/20230306/vizy-1856046605.html
https://ria.ru/20230523/svyazi-1873639345.html
россия
хэйлунцзян
харбин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155792/00/1557920094_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5c5c0ced247d9c548e3f2e802874ece9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, хэйлунцзян, харбин
Экономика, Россия, Хэйлунцзян, Харбин
В Харбинской ярмарке примут участие более 50 компаний из России
Для участия в 32-й Харбинской ярмарке уже зарегистрировалась 51 российская компания
ХАРБИН (Китай), 5 июн - РИА Новости. Более 50 российских компаний примут участие в международной торгово-экономической ярмарке, которая откроется 15 июня в китайском Харбине, рассказали РИА Новости в народном правительстве провинции Хэйлунцзян.
"Всего для участия в 32-й Харбинской ярмарке уже зарегистрировалась 51 российская компания", - говорится в совместном заявлении, которое предоставили РИА Новости комитет содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян и региональное управление коммерции.
Хабаровчане смогут посещать Пекин и Харбин без виз
Российские компании, в частности, представят на выставке продукты питания, продукцию лесопромышленности, туристические проекты.
Как отметили местные власти, за время своего существования Харбинская ярмарка сформировала "уникальное преимущество во всестороннем сотрудничестве" с Россией, особенно в плане поиска партнеров и привлечения инвестиций. Количество китайско-российских экономических и торговых мероприятий, которые пройдут в рамках ярмарки, составит, по словам местных властей, четвертую часть от общего числа запланированных на ней мероприятий.
"Мы полностью уверены том, что китайско-российское торговое сотрудничество достигнет еще больших успехов и результатов во время выставки", - говорится в заявлении.
32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка состоится 15-19 июня. По словам провинциальных властей, в этом году в ярмарке примут участие 1297 компаний из 35 стран и регионов.
Ярмарка проводится ежегодно с 1990 года, привлекает представителей бизнеса из более 80 стран и регионов мира. Традиционно на ярмарке широко представлены российские компании и продукция из разных регионов России.
В Китае заявили о готовности расширять экономические связи с Россией