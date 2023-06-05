https://ria.ru/20230605/kharbin-1876151499.html

В Харбинской ярмарке примут участие более 50 компаний из России

В Харбинской ярмарке примут участие более 50 компаний из России - РИА Новости, 05.06.2023

В Харбинской ярмарке примут участие более 50 компаний из России

Более 50 российских компаний примут участие в международной торгово-экономической ярмарке, которая откроется 15 июня в китайском Харбине, рассказали РИА Новости РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:05

2023-06-05T08:05

2023-06-05T08:05

экономика

россия

хэйлунцзян

харбин

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ХАРБИН (Китай), 5 июн - РИА Новости. Более 50 российских компаний примут участие в международной торгово-экономической ярмарке, которая откроется 15 июня в китайском Харбине, рассказали РИА Новости в народном правительстве провинции Хэйлунцзян. "Всего для участия в 32-й Харбинской ярмарке уже зарегистрировалась 51 российская компания", - говорится в совместном заявлении, которое предоставили РИА Новости комитет содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян и региональное управление коммерции. Российские компании, в частности, представят на выставке продукты питания, продукцию лесопромышленности, туристические проекты. Как отметили местные власти, за время своего существования Харбинская ярмарка сформировала "уникальное преимущество во всестороннем сотрудничестве" с Россией, особенно в плане поиска партнеров и привлечения инвестиций. Количество китайско-российских экономических и торговых мероприятий, которые пройдут в рамках ярмарки, составит, по словам местных властей, четвертую часть от общего числа запланированных на ней мероприятий. "Мы полностью уверены том, что китайско-российское торговое сотрудничество достигнет еще больших успехов и результатов во время выставки", - говорится в заявлении. 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка состоится 15-19 июня. По словам провинциальных властей, в этом году в ярмарке примут участие 1297 компаний из 35 стран и регионов. Ярмарка проводится ежегодно с 1990 года, привлекает представителей бизнеса из более 80 стран и регионов мира. Традиционно на ярмарке широко представлены российские компании и продукция из разных регионов России.

https://ria.ru/20230306/vizy-1856046605.html

https://ria.ru/20230523/svyazi-1873639345.html

россия

хэйлунцзян

харбин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, хэйлунцзян, харбин