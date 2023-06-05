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Умер советский разведчик, экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен - РИА Новости, 05.06.2023
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21:58 05.06.2023 (обновлено: 23:53 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/khanssen-1876328464.html
Умер советский разведчик, экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен
Умер советский разведчик, экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен - РИА Новости, 05.06.2023
Умер советский разведчик, экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен
Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен ушел из жизни в возрасте 79 лет, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:58
2023-06-05T23:53
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен ушел из жизни в возрасте 79 лет, говорится в заявлении американского Минюста.&quot;В понедельник, 5 июня, &lt;…&gt; заключенный Роберт Ханссен был найден в бессознательном состоянии в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо&quot;, — говорится в распространенном документе ведомства.Отмечается, что Федеральное бюро расследований было проинформировано о смерти Ханссена, который отбывал пожизненное заключение за шпионаж и находился в тюрьме Флоренс с 2002 года.Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944-м) был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.В 2002-м Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывал срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости в 2020 году говорил, что Ханссен внес "просто выдающийся вклад" в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому США никогда не согласятся на его обмен.
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фбр, в мире, сша
ФБР, В мире, США
Умер советский разведчик, экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен

Экс-сотрудник ФБР и агент советской разведки Роберт Ханссен умер в США в возрасте 79 лет

© AP Photo / Cliff OwenЗдание ФБР в Вашингтоне
Здание ФБР в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Здание ФБР в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен ушел из жизни в возрасте 79 лет, говорится в заявлении американского Минюста.
«

"В понедельник, 5 июня, <…> заключенный Роберт Ханссен был найден в бессознательном состоянии в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо", — говорится в распространенном документе ведомства.

Отмечается, что Федеральное бюро расследований было проинформировано о смерти Ханссена, который отбывал пожизненное заключение за шпионаж и находился в тюрьме Флоренс с 2002 года.
Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944-м) был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.
В 2002-м Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывал срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости в 2020 году говорил, что Ханссен внес "просто выдающийся вклад" в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому США никогда не согласятся на его обмен.
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