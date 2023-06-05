https://ria.ru/20230605/khanssen-1876328464.html

Умер советский разведчик, экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен

Умер советский разведчик, экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен - РИА Новости, 05.06.2023

Умер советский разведчик, экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен ушел из жизни в возрасте 79 лет, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T21:58

2023-06-05T21:58

2023-06-05T23:53

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и агент советской и российской разведки Роберт Ханссен ушел из жизни в возрасте 79 лет, говорится в заявлении американского Минюста."В понедельник, 5 июня, <…> заключенный Роберт Ханссен был найден в бессознательном состоянии в тюрьме США Флоренс, штат Колорадо", — говорится в распространенном документе ведомства.Отмечается, что Федеральное бюро расследований было проинформировано о смерти Ханссена, который отбывал пожизненное заключение за шпионаж и находился в тюрьме Флоренс с 2002 года.Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Роберт Ханссен (Robert Hanssen, родился в 1944-м) был арестован в 2001 году. Он был обвинен в том, что в течение многих лет передавал Москве секретную информацию, в том числе сведения о средствах электронной разведки, а также раскрыл нескольких двойных агентов.В 2002-м Ханссена приговорили сразу к 15 последовательным пожизненным заключениям. Он отбывал срок в федеральной тюрьме с самым строгим режимом в США близ города Флоренс в штате Колорадо.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости в 2020 году говорил, что Ханссен внес "просто выдающийся вклад" в обеспечение безопасности СССР, а затем России, и поэтому США никогда не согласятся на его обмен.

https://ria.ru/20190117/1549582892.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

фбр, в мире, сша