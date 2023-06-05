https://ria.ru/20230605/katastrofa-1876140308.html

Министр обороны Китая предупредил о грядущей катастрофе

Министр обороны Китая предупредил о грядущей катастрофе - РИА Новости, 05.06.2023

Министр обороны Китая предупредил о грядущей катастрофе

Конфликт Китая и США станет "невыносимой катастрофой" для всего мира, такое мнение в воскресенье высказал министр обороны Китая Ли Шанфу на ежегодном азиатском... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T02:24

2023-06-05T02:24

2023-06-05T07:03

в мире

китай

сша

пекин

ли шанфу

джо байден

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Конфликт Китая и США станет "невыносимой катастрофой" для всего мира, такое мнение в воскресенье высказал министр обороны Китая Ли Шанфу на ежегодном азиатском саммите по безопасности "Даилог Шангри-Ла", его слова приводит агентство Reuters."Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира", — заявил министр.Ли отметил, что Китай предпочитает диалог, а не конфронтацию с США, несмотря на то, что две страны во многом отличаются. "Однако это не должно мешать обеим сторонам искать точки соприкосновения и общие интересы для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества", — сказал он.Министр добавил, что мир достаточно велик, чтобы Китай и США могли развиваться вместе.В субботу стало известно об инциденте в Тайваньском проливе между китайским и американским военными кораблями. Как сообщили ВМС США, военный корабль КНР совершал "небезопасные" маневры вблизи эсминца USS Chung-Hoon на расстоянии менее 150 метров. В результате корабль ВМС НОАК "пронесся перед носом" американского эсминца, которому пришлось "изменить курс и сбавить скорость". Комментируя этот инцидент, Ли Шанфу заявил, что иностранные военные корабли и самолеты заходят в районы, прилегающие к территории Китая, не для мирного прохода, а для провокаций. По его словам, Пекин не против мирного прохода иностранных судов, если это не будет использоваться в качестве предлога для гегемонии в судоходстве.В последнее время отношения между США и Китаем сильно натянуты из-за ситуации вокруг Тайваня, территориальных споров в Южно-Китайском море и ограничениями президента Джо Байдена на экспорт полупроводниковых микросхем.

https://ria.ru/20230603/tayvan-1875898713.html

https://ria.ru/20230603/prava-1875993212.html

китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, ли шанфу, джо байден, народно-освободительная армия китая