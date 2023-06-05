https://ria.ru/20230605/iphone-1876331081.html
Apple представила новую операционную систему iOS 17
Apple представила новую операционную систему iOS 17 - РИА Новости, 05.06.2023
Apple представила новую операционную систему iOS 17
Компания Apple даст возможность пользователям своих телефонов обмениваться номерами простым поднесением аппаратов друг к другу и решить проблему раздражающих... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:32
2023-06-05T22:32
2023-06-05T22:33
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Компания Apple даст возможность пользователям своих телефонов обмениваться номерами простым поднесением аппаратов друг к другу и решить проблему раздражающих многих аудиосообщений, которые теперь будут автоматически преобразовываться в текст. Эти и ряд других функций войдут в анонсированное Apple 17-е обновление операционной системы iOS. С помощью NameDrop пользователи айфонов смогут обмениваться номерами и прочими контактными данными - для этого будет достаточно поднести телефонные аппараты друг к другу. Голосовой помощник теперь можно активировать, произнеся Siri вместо прежнего Hey Siri. В Messenger вмонтируют функцию расшифровки голосовых сообщений, а также фичу Check-In, которая позволяет в пару кликов уведомить родных и близких о том, что пользователь благополучно добрался до места назначения. Стикеры emoji теперь можно будет увеличивать и крутить, а любое изображение может быть преобразовано в стикер, в том числе анимированный. Функция Live Voicemail позволит в режиме реального времени посмотреть транскрипцию голосового сообщения, которую оставляет звонящий с незнакомого номера, и оперативно решить, брать ли трубку. Apple также представила обновления для операционных системы своих планшетов и компьютеров, пообещав в частности ускоренное быстродействие с играми.
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в мире, apple, технологии, apple iphone
В мире, Apple, Технологии, Apple iPhone
Apple представила новую операционную систему iOS 17
Владельцы iPhone смогут обмениваться номерами, соприкоснувшись телефонами
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Компания Apple даст возможность пользователям своих телефонов обмениваться номерами простым поднесением аппаратов друг к другу и решить проблему раздражающих многих аудиосообщений, которые теперь будут автоматически преобразовываться в текст.
Эти и ряд других функций войдут в анонсированное Apple 17-е обновление операционной системы iOS.
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С помощью NameDrop пользователи айфонов смогут обмениваться номерами и прочими контактными данными - для этого будет достаточно поднести телефонные аппараты друг к другу. Голосовой помощник теперь можно активировать, произнеся Siri вместо прежнего Hey Siri.
В Messenger вмонтируют функцию расшифровки голосовых сообщений, а также фичу Check-In, которая позволяет в пару кликов уведомить родных и близких о том, что пользователь благополучно добрался до места назначения. Стикеры emoji теперь можно будет увеличивать и крутить, а любое изображение может быть преобразовано в стикер, в том числе анимированный.
Функция Live Voicemail позволит в режиме реального времени посмотреть транскрипцию голосового сообщения, которую оставляет звонящий с незнакомого номера, и оперативно решить, брать ли трубку.
Apple также представила обновления для операционных системы своих планшетов и компьютеров, пообещав в частности ускоренное быстродействие с играми.
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