Рейтинг@Mail.ru
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/indiya-1876166593.html
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 05.06.2023
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша, где ранее произошло столкновение трех составов, в котором погибли более 280 человек, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:56
2023-06-05T09:56
в мире
ченнаи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876115413_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_b5dd6c253a260d2e83f707df707d0ede.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша, где ранее произошло столкновение трех составов, в котором погибли более 280 человек, сообщает телеканал Times of India. "Через несколько дней после железнодорожной трагедии в Баласоре, в понедельник утром в Одише поступило сообщение о сходе еще одного поезда с рельсов. Инцидент произошел в районе Баргарх и связан с грузовым поездом, перевозившим известняк. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, но, к счастью, сообщений о жертвах не поступало", - сообщил телеканал. В минувшую пятницу, 2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение трех поездов. Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранены более 900.
https://ria.ru/20230603/poezda-1875920821.html
ченнаи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876115413_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_59c0230de079958e9332301e19599b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ченнаи
В мире, Ченнаи
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша

Товарный поезд, перевозивший известняк, сошел с рельсов в индийском штате Одиша

© AP Photo / Rafiq MaqboolНа месте столкновения поездов в штате Одиша
На месте столкновения поездов в штате Одиша - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Rafiq Maqbool
На месте столкновения поездов в штате Одиша. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша, где ранее произошло столкновение трех составов, в котором погибли более 280 человек, сообщает телеканал Times of India.
"Через несколько дней после железнодорожной трагедии в Баласоре, в понедельник утром в Одише поступило сообщение о сходе еще одного поезда с рельсов. Инцидент произошел в районе Баргарх и связан с грузовым поездом, перевозившим известняк. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, но, к счастью, сообщений о жертвах не поступало", - сообщил телеканал.
В минувшую пятницу, 2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение трех поездов. Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранены более 900.
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В Индии отменили почти 50 поездов из-за столкновения составов в Одише
3 июня, 10:23
 
В миреЧеннаи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала