https://ria.ru/20230605/indiya-1876166593.html
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 05.06.2023
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша, где ранее произошло столкновение трех составов, в котором погибли более 280 человек, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:56
2023-06-05T09:56
2023-06-05T09:56
в мире
ченнаи
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша, где ранее произошло столкновение трех составов, в котором погибли более 280 человек, сообщает телеканал Times of India. "Через несколько дней после железнодорожной трагедии в Баласоре, в понедельник утром в Одише поступило сообщение о сходе еще одного поезда с рельсов. Инцидент произошел в районе Баргарх и связан с грузовым поездом, перевозившим известняк. Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов, но, к счастью, сообщений о жертвах не поступало", - сообщил телеканал. В минувшую пятницу, 2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение трех поездов. Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 288 человек, ранены более 900.
https://ria.ru/20230603/poezda-1875920821.html
ченнаи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ченнаи
Товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша
Товарный поезд, перевозивший известняк, сошел с рельсов в индийском штате Одиша