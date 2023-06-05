https://ria.ru/20230605/iata-1876270289.html
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех - РИА Новости, 05.06.2023
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех
В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех, заявил глава IATA Вилли Уолш, чье... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:47
2023-06-05T16:47
2023-06-05T17:25
россия
украина
международная ассоциация воздушного транспорта
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех, заявил глава IATA Вилли Уолш, чье заявление передает агентство Рейтер. Страны Запада в минувшем году ввели новые санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Так, Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения. Уолш отметил, что в организации хотели бы, чтобы российское воздушное пространство было открыто, но для этого необходимо политическое разрешение конфликта на Украине. Он, однако, заявил телеканалу CNN, что открытие воздушного пространства России для всех "вряд ли будет возможным" в ближайшее время. "Мысль о том, что мы увидим открытие российского воздушного пространства в ближайшее время, не думаю, что это будет возможно, поэтому нам придется с этим жить... думаю, что это будет некоторое время иметь определенное воздействие", - сказал Уолш.
https://ria.ru/20221206/polety-1836788760.html
https://ria.ru/20230426/chartery-1867876840.html
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россия, украина, международная ассоциация воздушного транспорта, евросоюз, в мире, новости - туризм
Россия, Украина, Международная ассоциация воздушного транспорта, Евросоюз, В мире, Новости - Туризм
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех
Глава IATA Уолш: ассоциация хотела бы, чтобы небо России было открыто для всех