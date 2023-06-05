https://ria.ru/20230605/iata-1876270289.html

В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех

В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех - РИА Новости, 05.06.2023

В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех, заявил глава IATA Вилли Уолш, чье... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:47

2023-06-05T16:47

2023-06-05T17:25

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международная ассоциация воздушного транспорта

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех, заявил глава IATA Вилли Уолш, чье заявление передает агентство Рейтер. Страны Запада в минувшем году ввели новые санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Так, Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения. Уолш отметил, что в организации хотели бы, чтобы российское воздушное пространство было открыто, но для этого необходимо политическое разрешение конфликта на Украине. Он, однако, заявил телеканалу CNN, что открытие воздушного пространства России для всех "вряд ли будет возможным" в ближайшее время. "Мысль о том, что мы увидим открытие российского воздушного пространства в ближайшее время, не думаю, что это будет возможно, поэтому нам придется с этим жить... думаю, что это будет некоторое время иметь определенное воздействие", - сказал Уолш.

https://ria.ru/20221206/polety-1836788760.html

https://ria.ru/20230426/chartery-1867876840.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, международная ассоциация воздушного транспорта, евросоюз, в мире, новости - туризм