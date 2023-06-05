Рейтинг@Mail.ru
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 05.06.2023 (обновлено: 17:25 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/iata-1876270289.html
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех - РИА Новости, 05.06.2023
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех
В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех, заявил глава IATA Вилли Уолш, чье... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:47
2023-06-05T17:25
россия
украина
международная ассоциация воздушного транспорта
евросоюз
в мире
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех, заявил глава IATA Вилли Уолш, чье заявление передает агентство Рейтер. Страны Запада в минувшем году ввели новые санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Так, Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения. Уолш отметил, что в организации хотели бы, чтобы российское воздушное пространство было открыто, но для этого необходимо политическое разрешение конфликта на Украине. Он, однако, заявил телеканалу CNN, что открытие воздушного пространства России для всех "вряд ли будет возможным" в ближайшее время. "Мысль о том, что мы увидим открытие российского воздушного пространства в ближайшее время, не думаю, что это будет возможно, поэтому нам придется с этим жить... думаю, что это будет некоторое время иметь определенное воздействие", - сказал Уолш.
https://ria.ru/20221206/polety-1836788760.html
https://ria.ru/20230426/chartery-1867876840.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, международная ассоциация воздушного транспорта, евросоюз, в мире, новости - туризм
Россия, Украина, Международная ассоциация воздушного транспорта, Евросоюз, В мире, Новости - Туризм
В IATA хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех

Глава IATA Уолш: ассоциация хотела бы, чтобы небо России было открыто для всех

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) хотели бы, чтобы воздушное пространство России было открыто для всех, заявил глава IATA Вилли Уолш, чье заявление передает агентство Рейтер.
Страны Запада в минувшем году ввели новые санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Так, Евросоюз запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
Пассажирский самолет Боинг-767 авиакомпании British Airways - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
6 декабря 2022, 19:39
Уолш отметил, что в организации хотели бы, чтобы российское воздушное пространство было открыто, но для этого необходимо политическое разрешение конфликта на Украине.
Он, однако, заявил телеканалу CNN, что открытие воздушного пространства России для всех "вряд ли будет возможным" в ближайшее время.
"Мысль о том, что мы увидим открытие российского воздушного пространства в ближайшее время, не думаю, что это будет возможно, поэтому нам придется с этим жить... думаю, что это будет некоторое время иметь определенное воздействие", - сказал Уолш.
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Названы регионы России, в которые полетят чартеры этим летом
26 апреля, 16:45
 
РоссияУкраинаМеждународная ассоциация воздушного транспортаЕвросоюзВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала