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Украинские войска выпустили по Макеевке ракету HARM - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:09 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/harm-1876329741.html
Украинские войска выпустили по Макеевке ракету HARM
Украинские войска выпустили по Макеевке ракету HARM - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские войска выпустили по Макеевке ракету HARM
Украинские войска в 20.20 выпустили противорадиолокационную ракету HARM в сторону Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T22:09
2023-06-05T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 выпустили противорадиолокационную ракету HARM в сторону Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: в 20.20 - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM&quot;, - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876294743.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, кировский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК
Украинские войска выпустили по Макеевке ракету HARM

Представительстве ДНР: ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету HARM по Макеевке

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramПротиворадиолокационная ракета AGM-88 HARM
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 выпустили противорадиолокационную ракету HARM в сторону Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: в 20.20 - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Киев заявил о переходе ВСУ к наступлению на некоторых направлениях
Вчера, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаКировский районСЦКК
 
 
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