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Во время атаки ВСУ Герасимов находился на передовом пункте управления
Во время атаки ВСУ Герасимов находился на передовом пункте управления - РИА Новости, 05.06.2023
Во время атаки ВСУ Герасимов находился на передовом пункте управления
В момент попытки крупномасштабного наступления ВСУ на южнодонецком направлении глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:33
2023-06-05T01:33
2023-06-05T01:57
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы украины
игорь конашенков
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В момент попытки крупномасштабного наступления ВСУ на южнодонецком направлении глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. "Командующий объединенной группировкой войск - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Герасимов В. В. в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении", - сказал Конашенков.
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валерий герасимов, вооруженные силы украины, игорь конашенков, россия
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Игорь Конашенков, Россия
Во время атаки ВСУ Герасимов находился на передовом пункте управления
Во время атаки ВСУ глава Генштаба Герасимов находился на передовом пункте управления